După câte zile de inactivitate expiră, de fapt, un cont de Whatsapp

Pentru că folosești des WhatsApp, e posibil să nu te fi gândit că un cont poate expira, însă locuitorii acestei regiuni au experimentat situația pe propria piele.

Platforma este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie. În 2019, are peste o jumătate de miliard de utilizatori activi în fiecare zi. Totuși, în cazul în care un utilizator nu este activ pe platformă pe o anumită perioadă, contul îi expiră și este dezactivat automat.

„Pentru a menține securitatea și a limita păstrarea datelor, conturile WhatsApp expiră, în general, după 120 de zile de inactivitate”, a declarat pentru BuzzFeed News un purtător de cuvânt al Facebook. „Când se întâmplă acest lucru, aceste conturi părăsesc automat grupurile WhatsApp. Oamenii vor trebui să fie adăugați în grupuri după recuperarea accesului la Internet și înscrierea la WhatsApp din nou”, mai explică acesta.

În august 2019, India a interzis folosirea internetului în regiunea Kashmir. Acest lucru a afectat mai multe ramuri, printre care și afacerile, comerțul, educația, sănătatea. De asemenea, i-a afectat și pe cei care foloseau anumite platforme pentru a comunica cu cei apropiați.

În decembrie, la împlinirea a 120 de zile de la interzicerea internetului în regiune, mai mulți locuitori au început să dispară în mod misterios din grupurile de WhatsApp în care erau.

After 4 months of total communication blackout, @WhatsApp is automatically deleting Kashmiris from groups.#Kashmir pic.twitter.com/GD1GXKNrX6

— Dr. Shahnawaz B. Kaloo (@DrKaloo) December 4, 2019