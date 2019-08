Cum să te simți mai în siguranță pe drumurile din România

Drumurile din România sunt periculoase. Aasta ne este confirmat de știrile de la ora cinci, de statistică și de realitatea zilnică. Dar poți îndrepta puțin lucrurile, mai ales ca să ai un fel de backup când circuli pe drumurile din România.

Ca să te simți mai în siguranță pe șoselele de la noi din țară poți să conduci mai prudent. Însă un accident nu ține doar de tine. Poate altcineva să facă o greșeală, din care să rezulte un accident în care ești și tu implicat.

Recent, am avut drum lung, de la București la Cluj. Așa că am instalat o cameră auto de bord ca să arăt cât de periculoase sunt drumurile din țara noastră. Poate este doar un efect de placebo, însă m-am simțit ceva mai în siguranță știind că am o cameră care înregistrează ceea ce se întâmplă pe drum.

De-a lungul celor peste 900 de kilometri parcurși am întâlnit, cel puțin, trei situații în care o mașină de pe contrasens a depășit ilegal, fiind linie continuă, și a trebuie să încetinesc ca să evit un accident. Un protagonist într-o asemenea situație a fost chiar un echipaj de poliție care a depășit un camion aflat în curbă și era și linie continuă.

La ce este utilă o cameră auto de bord – în România, mai ales

Camera de bord pe care am avut-o a fost modelul 412GW de la Nextbase. E o cameră capabilă să filmeze 1440p (adică 2K) la 30 fps sau 1080p la 60 fps. Are un unghi de captare de 140 de grade. În plus, are Wi-Fi și GPS și suportă carduri microSD până la 128 GB (480 de minute de filmare pe 1440p).

Nextbase este foarte populară în Marea Britanie, dar și în alte țări din vestul Europei. Acum a ajuns și în România.

Camera este mică, are un ecran pe spate și se instalează și se utilizează destul de ușor. Îi pui un card microSD, apoi atașezi camera de suport (stă prinsă cu ajutorul unui magnet), și conectezi cablul USB la sursa de energie, adică în locul unde se ține bricheta mașinii. Apoi ți se cere să formatezi cardul. Treci prin meniu și camera începe să înregistreze. Camera filmează clipuri de 3-5 minute până când spațiul se umple, apoi șterge primele clipuri și tot așa. Dacă nu vrei să pierzi un anume clip apeși pe un buton și îl salvează, iar sistemul nu-l șterge. Așa ești sigur că nu o să pierzi clipul care demonstrează o ilegalitate.

Imaginea surprinsă de cameră este una bună și se vede destul de bine, poți vedea numere de înmatriculare și așa mai departe. Coloristica nu este cea mai bună, însă nu faci cinematografie aici. De asemenea, ai viteza pusă direct pe imagine, la fel și ora, data și coordonatele GPS, ceea ce mi-a plăcut (se pot scoate dacă nu le vrei). Ce nu mi-a plăcut este logo-ul uriaș din partea stângă a imaginii. Nu înțeleg de ce e important să vezi un logo „Nextbase” mare.

Ca să nu am probleme când filmez în soare am aplicat și o lentilă anti-reflectorizantă. Astfel am redus reflexiile la minim. Să dai camera jos de pe parbriz este facil, dar pentru că are Wi-Fi poți să instalezi o aplicație și să descarci clipurile care te interesează fără să mai faci asta.

Un lucru care nu mi-a convenit este că Nextbase 412 GW trebuie mereu conectată la mașină pentru a funcționa. Bateria internă este prea mică pentru a fi folosită altfel (oferă doar 30 de minute de înregistrare). Așa că dacă vrei să ai atât camera conectată, cât și telefonul la încărcat nu vei putea. De aceea, nici nu am înregistrat tot drumul București-Cluj.

Există și aici o soluție și ai putea să folosești un Hardwire Kit prin care să legi camera direct la bateria automobilului. Un astfel de kit este 90 de lei și se vinde separat. Poți să-l instalezi tu dacă te pricepi sau să te duci la un specialist.

România are prea multe drumuri periculoase și prea puține autostrăzi

Ce trebuie să mai știi este că produsul Nextbase are și un microfon intern și înregistrează audio, de la sine. E bine că poți să dezactivezi această opțiune. Camera are și un mod de parcare și este util dacă-ți parchezi mașina pe stradă deoarece camera se activează singură atunci când sesizează o mișcare și astfel poți să vezi cine ți-a zgâriat portiera sau cine ți-a rupt oglinda etc.

România are nevoie de autostrăzi și asta mi-a fost dovedit din nou cu această călătorie. Există prea mult drumuri care trec prin orașe, sate și comune, unde viteza redusă nu este respectată de toată lumea. Există porțiuni de drum în lucru, iar asta face ca mașinile să stea la cozi 30-40 de minute. Există prea multă lume care apasă prea tare pedala de accelerație, de parcă dacă ar ajunge la destinație cu 20 de minute mai devreme ar primi o recompensă.

Rata de fatalitate a accidentelor rutiere din România este cea mai ridicată din Europa, cu 96 de morți per milion de locuitori în anul 2018. Țara noastră a depășit cu mult media la nivel european, care este de 49 de oameni la un milion de locuitori. În schimb, pe cioturile de autostradă spre Cluj s-a circulat frumos, drumul a fost bun și liber.

O cameră auto poate fi utilă în România, pe șoselele noastre, și poate ar trebui încurajată folosirea lor prin discount-uri la asigurare. Totuși, ar mai trebui lucrat și la legislație pentru că neregulile filmate în trafic de şoferi nu sunt luate în considerare obligatoriu de poliţişti, din cauza incoerenţei legislative. Imaginile înregistrate cu aceste mijloace nu sunt considerate probe pentru Poliţie, iar asta e total absurd. Dar în cazuri extreme poate deveni probă. Folosirea ei e se supune legii 677/2001, actualizată.