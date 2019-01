Donald Trump nu înțelege încălzirea globală (din nou)

În mai multe state din Statele Unite ale Americii, temperaturile polare i-au alarmat pe oameni. Și pentru că președintele SUA, Donald Trump, e și el om, acesta nu a ratat ocazia de a face mișto de conceptul de încălzire globală, în care – după cum a spus de mai multe ori în trecut – nu crede.

El a postat pe Twitter următorul mesaj:

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019