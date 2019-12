Doctor Sleep e cel mai frumos cadou pentru fanii The Shining și Stephen King

Stephen King și-a asigurat locul în istorie. Iar Stanley Kubrick a făcut la fel cu ecranizarea The Shining. Ce poate urma, și să fie la fel de bun, după aceste două momente? Poate Doctor Sleep.

Pentru mulți fani ai genului horror, și nu numai, The Shining al lui Kubrick este un film perfect care a schimbat total modul în care astfel de filme se fac. Doctor Sleep este, astfel, un omagiu al genului și o binemeritată continuare adaptată tot după Stephen King. Pe cât de mare e lumea în care apare acest film, pe atât de puțin s-a discutat despre el. Și ar fi păcat ca 2019 să se încheie fără să știi că acest film a existat.

Până la finalul anului, și chiar un pic din 2020, încă îl prinzi în cinematografe din România.

Filmul a fost regizat de Mike Flanagan, un cunoscut autor de filme horor prin Absentia sau Ouija: Origin of Evil. Iar din lumea lui King el a mai regizat un film: Gerald’s Game pe care îl ai pe Netflix. Astfel, Flanagan are deja o reputație în lumea filmelor horror și a adaptărilor după King și merită vizionate absolut toate filmele regizate de el. După Gerald’s Game, nu putea lipsi recomandare The Haunting of Hill House. Și acesta e disponibil pe Netflix și probabil ai prins un pic din gălăgia care s-a creat când a fost lansat.

Actorii din Doctor Sleep nici că puteau fi aleși mai bine

De departe cel mai spectaculos rol a fost fix unul care a apărut prea puțin pe ecran.

Încep cu Jacob Tremblay, căruia îi prevăd o carieră strălucită. Cred că de la Haley Joel Osment (The Sixth Sense, A.I. Artificial Intelligence) nu am mai dat peste un actor copil care să mă impresioneze atât de mult. L-am remarcat și în alte roluri, precum Room, însă scurta lui prestație din Doctor Sleep a fost ceva care efectiv m-a cutremurat.

Dacă ai apucat să vezi deja filmul, știi exact la care scenă mă refer și nici măcar nu exagerez, Rebecca Ferguson pur și simplu a izbucnit în lacrimi în timp ce se filma scena.

Dacă tot am pomenit și de Rebecca Ferguson, trebuie să spun că modul în care a reprezentat-o pe Rose The Hat a fost de-a dreptul fermecător. Încă de la bun început știi cât de diabolic este personajul ei și abia aștepți să primească ce merită, dar efectiv te fascinează fiecare scenă în care o vezi. Doctor Sleep m-a făcut să o vreau pe Ferguson în cât mai multe filme ca personaj negativ.

De asemenea, apreciez enorm că nu s-a optat pentru CGI în cadrele în care apar personajele din The Shining. S-au folosit dubluri și am știut de fiecare dată că mă uit la Jack Torrance și Wendy Torrance. Cred ar fi distras atenția mult mai tare un Jack Nicholson digital și ar fi făcut scenele să pară cumva false și greșite.

Paralelele cu The Shining sunt peste tot

The Shinning a fost publicat în 1977. Trei ani mai târziu, Kubrick finaliza filmul. Atât în literatură, cât și în cinematografie acest titlu a devenit un fel de simbol. Asta face cu atât mai dificilă încercarea de a-l continua într-o formă sau alta. În creația originală, Jack este un scriitor care își caută inspirația. Și cât face asta are grijă de hotelul Overlook, un stabiliment luxos din Munții Stâncoși.

Frig, iarnă, drumuri pe care nu te-ai aventura niciodată și un hotel. Ce poate fi mai frumos de atât pentru o creație horror? În Doctor Sleep, al treilea act se mută cu totul în universul lui Kubrick, ceea ce nu e un lucru rău deloc, pentru că Flanagan a avut grijă să respecte întreaga capodoperă.

Ai putea spune că a fost o încercare de aduce nostalgia fanilor în prim plan. Și a reușit. Cadrele din hotel au fost fidele, iar personajele din vechiul The Shining au reprezentat corect rolurile iconice. Sigur, uneori s-a insistat prea mult cu flashback-urile aruncate la modul „uite, asta e ușa pe care Jack a rupt-o cu toporul”. Cu toate acestea, mi-a plăcut să retrăiesc acele scene memorabile.

Stephen King, la momentul debutului filmului, l-a lăudat pe Flanagan pentru ce-a creat. Sigur că e implicat direct și avea interes să-l laude, dar până la urmă nici King nu-i chiar un autor la debut care are nevoie de orice fel de confirmare.

The first reactions to DOCTOR SLEEP are nothing short of ecstatic. Delighted for Mike Flanagan and company. — Stephen King (@StephenKing) October 26, 2019

Cinematografia și atmosfera au fost excelente, dar complet diferite de cele ale lui Kubrick. Ceea ce nu e neapărat un minus și poate e mai bine că au fost așa. E greu să îl egalezi pe Kubrick, dar nici nu-mi doream să văd o copie disperată după un regizor atât de consacrat.

Doctor Sleep e făcut într-un stil propriu pe care-l vei recunoaște instant dacă ai urmărit alte filme de Flanagan. Nu îl lua ca un film care ar trebui, într-o formă sau alta, să fie la fel de bun sau peste primul film. Sigur, și eu, și alții l-am comparat cu acela, dar, deocamdată, este un film bun de sine stătător. În același timp, e o continuare excelentă după The Shining și doar timpul va demonstra dacă va fi memorabil sau doar un arc peste timp.