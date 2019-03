Cum dezactivezi sunetele Facebook Messenger, dar rămâi cu vibrațiile

De curând, creatorii Facebook Messenger au decis să-ți facă viața foarte dificilă dacă vrei să dezactivezi sunetele in-app sau cele pentru notificări. Cu un pic de răbdare însă, este posibil să scapi de ele pe Android.

Modul în care notificările au fost organizate pe Android, din totdeauna, a fost foarte complex. Oferindu-ți prea multe opțiuni, într-o manieră nu foarte intuitivă, este departe de a fi cea mai bună soluție. Din păcate, o actualizare recentă adusă Facebook Messenger te forțează să interacționezi cu meniul de notificări de pe Android în cazul în care vrei să scapi de sunetele pentru notificări.

Nimic nu este mai neplăcut ca la trei dimineața să-ți trimită un prieten un link amuzant pe Facebook Messenger pentru că el nu are somn. Comportamentul prietenului tău este însă mai greu de schimbat decât să dezactivezi sunetul aferent notificării pentru acel mesaj. Din fericire, există o soluție care nu implică un efort teribil.

Intră în Facebook Messenger pe Android și fă un tap în colțul din stânga sus pe fotografia ta de profil, pentru a intra la setări. Secțiunea care te interesează este intitulată Notifications & Sounds. Primul lucru pe care trebuie să-l faci aici este să dezactivezi In-app Sounds.

Pe aceeași pagină, în trecut, era o bifă cu Sounds, cu ajutorul căreia, puteai să scapi de toate notificările audio din Facebook Messenger. Pentru că nu mai există, trebuie să faci un tap în partea de jos a ecranului pe Manage Notifications.

În noua fereastră, fă un tap pe Chats and Calls și un al doilea tap pe Importanță. Optează pentru Medie. Asta înseamnă că nu vei mai avea parte de sunete pentru mesaje noi sau apeluri, ci doar de vibrații. Revino în ecranul anterior și repetă procedura pentru Group chat mentions, Stories și Other. În fiecare dintre cazuri, faci un tap pe Importanță și optezi pentru Medie: Fără sunet (No Sounds).