De la creatorii Tekken, Jump Force intră în beta gratuit în curând

Bandai Namco se pregătește de lansarea celui mai nou joc de lupte arcade, iar amatorii de animații manga se vor bucura să afle că Jump Force intră în curând într-o perioadă de open beta.

Amatorii de lupte arcade nu au dus niciodată lipsă de opțiuni. De la primul Street Fighter sau Mortal Kombat și până la ultimul Tekken, există numeroase francize care au generat sume fabuloase de bani. Cei de la Bandai Namco s-au decis însă de curând să facă o investiție semnificativă într-o proprietate intelectuală complet nouă din aceeași categorie.

Sub numele Jump Force, jocul profită de faptul că Bandai Namco are câteva branduri puternice sub umbrelă și încearcă să le integreze într-o experiență complet nouă. Vizual, parcă îmi aduce un pic aminte de Street Fighter, dar aspectul de fapt este o referință la stilul animațiilor anime din care provin personajele cu care te vei lupta.

În Jump Force, Bandai Namco ți-i pune la dispoziție pe Naruto, Bleach, One Piece, Death Note, Dragon Ball și nu numai. În principiu, fiecare dintre personajele respective a avut în trecut propriul joc, dar niciodată nu au fost toți parte din același ansamblu.

În orice caz, dacă ai avut vreodată o afinitate pentru anime sau manga, există o probabilitate foarte mare să te încânte Jump Force. Ca motivul de bucurie să fie complet, noul joc va trece printr-o perioadă de open beta, cu scopul finisării anumitor detalii cu feedback-ul de la utilizatori. Beta-ul se va desfășura pentru câteva ore în fiecare zi, în perioada 18 – 20 ianuarie, în conformitate cu graficul de mai jos.

În beta-ul de Jump Force vei avea acces la 17 personaje diferite și cinci hărți. Versiunea finală a titlului este programată de lansare pe 15 februarie 2019 pentru PS4, Xbox One și PC. Posesorii de Nintendo Switch se pare că sunt neglijați.

The Open Beta Test of #JumpForce is coming!

Get ready to play online versus with 17 Characters on 5 stages from 18th to 20th of January. #Unite2fight pic.twitter.com/NiqvUd1P2q

— BANDAI NAMCO Entertainment Europe (@BandaiNamcoEU) January 10, 2019