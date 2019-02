De ce viața celor care se culcă mai târziu noaptea este mult mai grea

Unii oameni sunt mai matinali, alții preferă noaptea. Diferența este că viața celor din a doua categorie este mult mai grea.

Un studiu arată că între cele două categorii există o diferență fundamentală în ceea ce privește activitatea creierului. Această diferență de activitate îngreunează traiul celor din a doua categorie. În plus, ea face ca oamenii care se culcă târziu să aibă o rată de atenție mai scăzută, timpi de reacție mai înceți și somnolență crescută în timpul programului normal de lucru din majoritatea locurilor (cel de la nouă dimineața la cinci după-amiaza). Studiul acesta explică de ce oamenii care se culcă târziu nu reușesc să funcționeze normal în timpul unui program normal de lucru, el fiind nepotrivit cu ceasul lor biologic.

„Această nepotrivire între ceasul biologic al unei persoane și ceasul social – pe care cu toții am experimentat-o sub forma [oboselii cauzate de diferența de fus orar] – este o problemă comună pentru [oamenii care se culcă târziu] și care încearcă să urmeze un program de muncă normal”, a explicat autorul studiului, Elise Facer-Childs, de la Monash Institute for Cognitive and Clinical Neurosciences din Melbourne, Australia. „Studiul nostru este primul care arată un potențial mecanism neuronal intrinsec în spate motivului pentru care [oamenii care se culcă târziu] ar putea avea de a face cu dezavantaje cognitive când sunt forțați să se încadreze în aceste limite”.

În cadrul cercetării au fost analizați 38 de voluntari. Scanările creierelor lor au arătat că atunci când nu îndeplineau o sarcină anume, oamenii matinali aveau o conectivitate mai mare în creier decât cei care se culcau târziu, ceea ce a explicat de ce atunci când li s-au dat mai multe sarcini de făcut dimineața, au avut o eficiență mai mare. Cercetătorii au ținut să sublinieze însă că relația descoperită nu este neapărat una de tip cauză-efect.

Studiul arată că societatea ar trebui să fie mai atentă cu felul în care ceasul biologic al unei persoane îi poate afecta acesteia productivitatea și sănătatea.