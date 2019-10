De ce Samsung are nevoie de un Galaxy Note 10 mai ieftin

În august, Samsung a introdus, pentru prima dată, două versiuni de Note. Acum, înainte de finalul anului, ar putea să mai lanseze una. Ar fi mai ieftină, cu hardware ceva mai slab, dar ar fi tot un Note 10. De ce?

Atât Galaxy Note 10, cât și Galaxy Note 10 Plus sunt tot ce are mai bun de oferit Samsung, de la camere foto la funcționalități. Sigur, versiunea mai mică are un ecran inferior, dar tot e un Dynamic AMOLED excelent. Așa că e surprinzător să mai lanseze încă un model, mai ales că unii utilizatori s-au plâns că acum trebuie să aleagă dintre două Note.

Strategia Samsung, dacă se va întâmpla, a mai fost aplicată la Note 3. Atunci a existat și modelul Neo. Diferența față de acel moment e că Samsung Galaxy S10e a confirmat că utilizatorii vor și telefoane mai slabe, din punct de vedere hardware, dar mai mici, mai ușor de folosit cu o singură mână.

În același context, Apple a introdus iPhone 11 ca o alternativă ieftină a iPhone 11 Pro, dar și o actualizare mai ieftină a iPhone Xr din 2018. Acolo e piața pe care Samsung ar putea avea succes cu un Note 10 mai ieftin.

Ce știm despre acest Samsung Galaxy Note 10 mai ieftin

Acum, mai nimic. Doar că a apărut un nume de cod: SM-N770F. După cum arată, e pentru un nou dispozitiv Note. Samsung lansează, de regulă, primăvara și toamna. Până acum n-a introdus niciun telefon nou, dintr-o serie premium, dincolo de septembrie.

Locul care există pe piață e între Note 8 și Galaxy Note 10 Plus. Astfel, cei care încă n-ar face actualizarea la cel mai nou Samsung, poate ar prefera ceva mai ieftin, să nu simtă că dau prea mulți bani. E un pic din strategia Apple aplicată cu iPhone 11.

Spre comparație, atât Note 8, cât și Note 10 standard, au ecrane de 6,3 inci. Cea mai inspirată decizie ar fi un Samsung Galaxy Note 10 cu ecran mai mic, hardware mai bun (adică același disponibil acum) și suficient de ieftin, cât să poată fi justificat upgrade-ul de la Note 8 sau Note 9.