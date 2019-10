De ce războiul dintre servicii ca Netflix și cinema n-ar trebui să existe

Cu cât crește Netflix mai mult, cu atât mai mult se intensifică veșnica discuție video streaming vs. cinema”. Conflictul e firesc și previzibil, pentru că asta se întâmplă ori de câte ori apare ceva care să schimbe sensul tradițional. Vezi astfel de conflicte la presa scrisă vs. presa online, cărți fizice vs. eBooks sau viniluri vs. Spotify. Cinematografia nu avea cum să scape.

Totul se rezumă la trecut vs. viitor și cât de greu este pentru unii să accepte o schimbare iminentă. Sigur, nu vorbim de un moment în care cinematografele sunt în pericol să dispară, nici vorbă, însă ne aflăm în acea perioadă în care, de multe ori, serviciile de streaming primează în fața cinemaului.

Netflix e de vină?

Netflix se luptă de mult timp cu regulile tradiționale, în așa fel încât filmele sale să poată fi nominalizate la anumite premii. Se luptă de ceva vreme pentru ca filmele să fie eligibile pentru Cannes, în timp ce Oscarurile au condiția ca un film să ruleze în cinematografe minimum o săptămân. E o portiță de care Netflix se folosește fix la limită, iar chestia asta a stârnit mereu reacții.

Steven Spielberg, de exemplu, a anunțat chiar și o petiție pentru Academie care să interzică nominalizările pentru Netflix, dacă nu au de gând să lase filmele în cinematografe măcar o lună înainte să fie disponibile online.

Greii industriei se tem cumva că experiența cinematografiei se risipește în confortul de acasă. Mersul la cinema e o chestie culturală, o normă, dar, încetul cu încetul, începe să devină o excepție de la „Netflix and chill”. Nu toți sunt neapărat de aceeași părere.

De cealaltă parte, Martin Scorsese lansează The Irishman pe Netflix, pentru că termenii companiei sunt buni. Scorsese a avut nevoie să lucreze cu cineva care, pe lângă suport, să-i ofere libertatea de a face filmul exact așa cum își dorește și se pare că Netflix a fost singurul care n-are o problemă să ofere libertate deplină.

Experiența cinematografelor nu e aia la care se gândesc cei din industrie

Este foarte ușor să critici publicul consumator că nu știe să aprecieze cu adevărat cinematografia, când trăiești într-o bulă. Spielberg și alți diverși din Hollywood au total altă percepție, pentru că nu sunt expuși la aceleași condiții.

În cele mai multe cazuri, ei văd în premieră filme într-un cadru intim. Adică în cinematografe proprii care ori sunt goale, ori găzduiesc câțiva apropiați.

Publicul, pe de altă parte, are total altă experiență și probabil că știi exact la ce mă refer.

Majoritatea cinematografelor nu sunt extraordinar de confortabile. Riști să împarți sala cu persoane gălăgioase, copii care n-au stare, mizerie, oameni care stau pe telefon și minimum 20 de minute de reclame zgomotoase înainte de film. Și lista poate continua.

De multe ori, efectiv, nu ai chef sa te stresezi cu astea, așa că preferi să rămâi la confortul de acasă, cu ronțăieli pe care nu le-ai luat la suprapreț, și să te bucuri de un film oarecare.

Fix ăsta este scopul tuturor platformelor de streaming online. Netflix știe exact de ce se grăbește să facă filmele disponibile online.

Nu zic că nu merită mersul la cinema, nici vorbă. Sunt o grămadă de filme care merită apreciate într-un astfel de loc. Dar nu am cum să nu-i înțeleg pe cei care nu vor să iasă din zona de confort. Nu există un câștigător în conflictul Netflix vs. cinema, nu e o situație de tip alb-negru, însă lumea trebuie să accepte că nu e un lucru rău să ai la dispoziție încă o variantă de a viziona filme.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.