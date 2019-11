De ce greșește Trump când spune că Apple ar trebui să se ocupe de 5G în SUA

Președintele Americii, Donald Trump, a vizitat un campus Apple din Texas, în prezența CEO-ului Tim Cook. A revenit cu o postare pe Twitter, în stilu-i caracteristic, ca să demonstreze, din nou, că nu prea pricepe nimic din tehnologie.

Președintele Donald Trump este, grație țării pe care o conduce, cel mai puternic om al planetei. Dar a demonstrat, în repetate rânduri, un mod atipic și imprevizibil de a face politică. Și-a construit un imperiu din afaceri imobiliare și mulți analiști susțin că este total nepregătit pentru funcția de președinte al Statele Unite. Cum-necum, însă, a fost ales și, din această postură, a enervat sau a indignat multe persoane.

Zilele trecute, Trump a vizitat, alături de Tim Cook, una dintre fabricile Apple din Texas, acolo unde americanii își construiesc Mac Pro-urile. După această vizită, Trump a revenit cu o postare pe Twitter. A spus că Apple ar trebuie să se ocupe de implementarea tehnologiei 5G în America.

Și a demonstrat că habar n-are cu ce se ocupă Apple.

Mai întâi, tweet-ul lui Donald Trump:

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all – Money, Technology, Vision & Cook!l

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019