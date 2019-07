De ce dispare fumatul din jocuri video, înaintea violenței: Gears of War 5, noua victimă

În urmă cu câteva săptămâni, a făcut valuri online faptul că Netflix nu va mai include scene cu fumat în Stranger Things. Acum, o populară franciză de jocuri video a cedat unor presiuni similare.

Dacă ar fi să urmărești schimbările recente din industria divertismentului, se pare că fumatul este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm la nivel global. Nu contează că nu mai există reclame la țigări la TV, multe fundații și organizații non-profit vor să elimine referințele către respectiva activitate din cât mai multe filme, seriale și, de curând, jocuri video.

Cea mai recentă ”victimă” a luptătorilor împotriva fumatului este Gears of War 5, un viitor joc video ce este dezvoltat de The Coalition. Conform creatorilor, cel de-al șaselea joc din serie și al treilea realizat de acest dezvoltator, Gears 5 nu va include nicio scenă în care se fumează, țigări, trabucuri sau orice altceva. Jocul exclusiv este foarte important pentru Microsoft, având în vedere că este publicat de Xbox Games Studios și va face parte din programul Xbox Play Anywhere.

În ultimele câteva decenii, s-a dezbătut foarte mult modul în care jocurile video influențează afinitatea pentru violență a tinerilor. Au existat mai multe procese în acest sens și părinții unor victime din școlilele în care au avut loc atentate au dat în judecată companii precum Rockstar Games. În final, violența din jocuri este bine mersi. Nu a ieșit la iveală niciun studiu incontestabil care să ateste că un joc violent deformează dezvoltarea emoțională a micuților. În același mod în care muzica rock nu te transformă automat într-o persoană agresivă, este improbabil să împuști pe cineva în Quake și să pui imediat mâna pe un pistol pentru face câteva victime în lumea reală.

Cu toate acestea, în cazul fumatului, se pare că detaliile tehnice sunt mai puțin relevante. Nu contează nici măcar faptul că Gears of War 5 va fi interzis minorilor, ca multe alte jocuri cu câteva scene în care se fumează. Organizația non-profit Truth Initiative a pus presiune pe dezvoltatorul The Coalition, iar efortul se pare că a fost însoțit de succes. Aceeași organizație i-a convins pe cei de la Netflix să elimine țigările din Stranger Things, prin prisma faptului că show-ul cu pricina pare să fie destinat unei audiențe tinere.

În seria de jocuri Gears of War, au existat câteva scene în care personajele principale au fumat în trecut, atât țigări, cât și trabucuri. În același timp însă, fumătorii ieșeau la iveală doar în câteva secvențe video, gestul în sine nu era fundamental pentru povestea jocului. Chiar și așa, directorul studioului responsabil de Gears 5 a luat foarte în serios subiectul. În opinia sa, eliminatul fumatului este o prioritate foarte importantă. Vom ”evita să evidențiem și glorificăm fumatul în Gears 5 și în întregul univers Gears of War de acum înainte.”

În orice caz, lăsând fumatul la o parte, jocul se anunță unul foarte spectaculos, cu o grafică actuală și un grad sporit de violență. Sângele va exploda de pe ecranele telefvizoarelor 4K, iar dacă ai un sistem audio Dolby Atmos, vei simți măruntaiele inamicilor cum îți zboară pe deasupra capului. Cu toate acestea, bine că nu se mai fumează.