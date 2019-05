De acum poți să speri la un iPhone cu scanner de amprentă revoluționar

Apple a trecut, în 2018, toate telefoanele noi pe Face ID. Unii utilizatori au fost dezamăgiți, dar e ceva speranță pentru un iPhone cu scanner de amprentă.

Touch ID a debutat pe iPhone 5s și a fost suficient de bun până la iPhone X. Atunci, Apple a decis să folosească Face ID, un sistem de recunoaștere facială mai avansat decât ce exista la acel moment. Iar Face ID a ajuns, în 2018, pe iPhone Xs, Xs Max și Xr. Totuși, Apple n-a abandonat complet ideea unui scanner de amprentă.

Cel „clasic”, integrat în butonul Home, nu mai revine. Cel puțin nu pe iPhone. Dar un brevet al companiei arată că este luat în considerare un senzor de amprentă în ecran, cum au Samsung, Huawei și alte companii.

Cum ar funcționa scannerul acesta pentru un viitor iPhone

Brevetul există din 2016, când Apple încă avea Touch ID. Între timp, nu a lansat niciun telefon cu această tehnologie. Totuși, ce-a reușit Samsung (împreună cu Qualcomm) pentru scannerul ultrasonic ar putea fi un factor motivant.

Pentru că e vorba de Apple, următorul Touch ID nu va fi ca altele. În timp ce tehnologiile optice şi ultrasonice necesită o poziție precisă pe ecran, americanii ar folosi un sistem capabil să „cartografieze” orice punct din ecran.

Astfel, atingi oriunde și ai deblocat. Cumva mai dezvoltată ideea, tehnologia ar permite și înregistrarea palmei sau urechii, dar se poate să fie o idee abandonată rapid din motiv evidente de securitate. Vestea mai bună e că un astfel de scanner ar putea „citi” și semne vitale, cum ar fi pulsul.

Chiar dacă Face ID e un sistem bun, cel mai bun de pe piață, are un mare inconvenient: designul. Apple are nevoie pe orice telefon de un scanner infraroșu și-o cameră foto. Iar acestea iau din spațiul ecranului. Pe iPhone X și cele care i-au urmat treaba asta s-a materializat sub forma unei crestături pe centrul ecranului.