Cum să construiești o afacere – 10 sfaturi de la creatorul primului unicorn românesc

Daniel Dines, fondatorul primului și celui mai valoros unicorn din România, a povestit pe scena How to Web modul în care a dus compania pe care o conduce, UiPath, de la o afacere mică într-un apartament din București la o companie globală cu aproape 2000 de angajați și afaceri de aproape 200 de milioane de dolari.

Pratic, prin UiPath, Daniel Dines, alături de cofondatorul său Marius Tîrcă, a demonstrat că se poate construi o compania de tehnologie mare chiar de aici din România. Dar cum a reușit? Cum vor putea face și alții la fel? Ai o idee și te bate gândul să pornești un startup? Atunci ar trebui să arunci un ochi peste cele zece sfaturi pe care Daniel Dines le are pentru tine:

1. Eșuează și învață

Daniel Dines se referă la faptul că UiPath există pe piață din 2005, însă abia în 2015 au avut succesul scontat. După cum spune el, compania nu-și găsise locul în piață și nu știa exact cum ar putea fi folosită tehnologia.

2. Timing is everything

Mare oportunitate a venit pentur noi după ce a primit un telefon de la o firmă din India. Se pare că indienii aveau un contract cu altă firmă de RPA, Blue Prism, și că existau neînțelegeri. Reprezentantul Blue Prism i-a provocat pe indieni să găsească pe altcineva care să facă ceea ce făceau ei. Asta a și făcut și a dat de UiPath.

3. Sesizează oportunitățile care-ți apar în față

Firma din India este una de Business Processes Outsoursing. Nici nu știam ce este BPO la vremea respectivă. Am trimis trei oameni, timp de trei luni în India, au construit un program pilot și așa ne-am dat seama care este piața noastră.

4. Găsește oamenii potriviți

Daniel Dines spune că este foarte important să găsești oamenii potriviți, care se potrivesc în cultura companiei și în care să ai încredere că i-au deciziile potrivite. De asemenea, într-un startup trebuie să fii mereu conectat la ceea ce se întâmplă în business. „Dacă te sun la 2:00 să vorbim despre ceva anume atunci vreau ca tu să fii dispus să avem o conversație”.

5. Să fii un lider care ia decizii imparțiale

Trebuie să fii o persoană care atunci când ia o decizie trebuie să fie imparțial. Dacă ești părtinitor atunci o să pierzi compania, echipa. Oamenii o să simtă când ești părtinitor și poate te urmează la început, dar nu o s-o facă cu convingere

6. Realizează o cultură a companiei bazată pe umilitate, îndrăzneală

Cultura UiPath este construită pe următoarele patru elemente: be humble, be bold, be immersed și be fast. „A fi umil are o conotație negativă în română, înseamnă să fii servitorul cuiva”, însă este foarte important să fii umil, smerit, iar a fi îndrăzneț nu este opusul.

7. Nu există decizii bune

Danile Dines este de părere că nu există decizii bune și nu poți să aștepți ca să aflii dacă este sau nu o decizie bună. În business trebuie să eșuezi rapid și să înveți din acest eșec. Trebuie să faci experimente și trebuie să iei decizii bazate pe aceste experimente

8. Alegeți obiective îndrăznețe

El îți recomandă să-ți pui obiective mărețe, dar nu nebunești, ci unele realizabile. „Când aveam afaceri de cam 30 de milioane de dolari, investitorii noștri ne-au spus că ar fi bine să setăm un obiectiv de 70 de milioane de dolari pentru anul 2018. Eu am zis să măresc obiectivul la 100 de milioane de dolari, dar am văzut că multe companii se împotmoleau la acest prag așa că am stabilit obiectivul la 200 de milioane de dolari. Oamenii mei mi-au zis că sunt nebun, dar am zis să vedem ce trebuie să facem să atingem acest prag. După analiză am văzut ceea ce trebuia să facem și am văzut că obiectivul era realizabil”.

9. Nu intra pe o piață cu competitori mari dacă nu ai un element diferențiator

Atunci când intri pe o piață trebuie să ai neapărat un element diferențiator față de cei mai mari jucători, altfel nu o să reușești. Eu v=aș putea oferi tehnologia UiPath chiar acum pe gratis și tot nu ați reuși pentru că un astfel de business se bazează foarte mult pe încredere, pe relații.

10. Să ai încredere în intuiția ta

Trebuie să ai încredere în deciziile tale și în ce-ți spune intuiția. Să nu te îndoiești de tine. Lumea ne-a spus să nu intrăm în Japonia pentru că este o piață grea, dar eu credeam că acolo trebuie să fim, iar acum proiectele din Japonia generează 20% din veniturile companiei.

Pentru al patrulea trimestru din acest an, UiPath estimează că o să aibă în jur de 2600 de clienți, iar veniturile prognozate pentru acest trimestru este de 175 de milioane de dolari. „Sper ca până la finalul anului să atingem borna de 200 de milioane de dolari”. Numărul angajaților UiPath a ajuns la 1850 de persoane. „Doar în luna octombrie am angajat în jur de 200 de oameni”. În al treilea trimestru al anului 2017, compania avea doar 276 de angajați.

UiPath este o companie fondată în Bucureşti și este specializată în dezvoltarea de roboţi software care automatizează procesele repetitive de lucru din companii. Un astfel de robot software face aceeași muncă a unui om, dar mult mai rapid și fără greșeli. În acestă toamnă, startup-ul a mai atras finanțare de 225 de milioane de dolari ceea ce a dus evaluarea companiei la 3 miliarde de dolari.