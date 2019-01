Dacia Logan electrică omologată de RAR, care te costă lunar mai puțin decât țigările

Un francez care locuiește în România a transformat o Dacia Logan din 2005 într-o mașină electrică perfect funcțională și omologată de RAR. Dacia Logan electrică îl costă pe francez doar un euro la suta de kilometri.

Dacă aștepți ca Dacia să producă în serie mașini electrice, s-ar putea să mai ai de răbdat. Oricum, prin România, mașinile electrice nu sunt prea populare, motivul cel mai des întâlnit fiind costul automobilului foarte mare, dar și insuficiența stațiilor publice de alimentare.

Un francez stabilit la Pitești dă însă tuturor o lecție de viață și de electromecanică din care ai multe de învățat. Numele lui este Marc Areny și a reușit să convertească o Dacia Logan din 2005 într-un automobil 100% electric, cu toate că n-are studii de specialitate în inginerie auto.

Areny este inginer în construcții, domeniu în care a lucrat pe vremea când locuia în Franța. Vreo doi ani a studiat proiectul, dar, într-un final, i-a ieșit ceva ce companiile auto se chinuie (aparent) de ani de zile să facă.

,,Am luat un Logan din 2005, am scos motorul, am păstrat cutia de viteze şi ambreiajul şi am adaptat un motor electric la care am adăugat baterii pe litiu, care însumează 190 de kg şi… gata automobilul electric! Are doar cinci componente de bază şi nişte cabluri, este foarte simplu de făcut! Eu sunt inginer în construcţii, nu am studii în domeniu, şi am făcut maşina fără probleme după ce am studiat puţin”, spune modest Areny, într-un articol descoperit pe estiinta.eu.

De ce a ales francezul o Dacia și nu o mașină Renault? Pentru că e ieftină, evident, dar și pentru că dorește în viitor să pună bazele unei mașini electrice low-cost.

Dacia Logan electrică este foarte “iute” când vine vorba de accelerație, la fel ca oricare alt automobil electric, este foarte silențioasă (din interior, auzi doar sunetul pneurilor care rulează pe asfalt) și nu ai nevoie de ambreiaj.

Cel mai tare aspect este că poți porni mașina de pe loc direct cu treapta a doua și o poți menține așa până la viteza de 80 km/h. Numește orice mașină sub 25.000 de euro care poate face asta. Cu greu ai să găsești.

În plus, Areny a reușit în România ce nu a putut în Franța: să obțină omologarea de circulație pe drumurile publice. RAR i-a oferit permisiunea de a merge pe drumurile din România cu Dacia Logan electrică, după ce mașina a stat o lună în service pentru teste.

,,După ce am terminat de echipat Loganul, prima oară am fost la RAR Piteşti. M-am întâlnit cu şeful instituţiei care m-a ajutat cu cântăritul maşinii şi mi-a spus care sunt toate documentele de care am nevoie. Apoi m-am dus la RAR central. Am lăsat maşina acolo timp de o lună, pentru teste. Oamenii au fost foarte curioşi, voiau să vadă dacă e ceva serios. Când am deschis capota, reacţia lor a fost extrem de favorabilă: «E făcută de meseriaşi!» Oamenii de aici, de la RAR, au fost chiar entuziasmaţi, vor să faci parte din asta, nu contează banii, vor să te ajute. În Franţa, dacă nu eşti cineva, nu te bagă în seamă. Înţeleg că înainte au mai fost şi alte maşini pentru omologare, dar nu li s-a dat acceptul. Din câte ştiu, până acum, în România s-a omologat doar un Oltcit electric, tot în Piteşti. Numai că acesta nu prea avea baterii şi autonomie, avea doar două locuri… Era o maşină OK, care arăta că se poate. Am lucrat o perioadă cu cel ce l-a făcut şi îi sunt dator într-un fel, pentru că a deschis un drum. Eu am omologat Loganul la sfârşitul lunii octombrie a acestui an (2018 – n.r.) şi de atunci am făcut 3.000 de kilometri fără probleme, cu doar 30 de euro.”

Bateriile sunt pe litiu-ion, iar reîncărcarea lor îl costă vreo 5 – 6 lei la fiecare cursă de 100 de kilometri (Depinde de stilul de condus și de consumatorii de la bord). Le încarcă direct la priză timp de șapte ore, dar vrea să găsească un alimentator care să ofere o încărcare mult mai rapidă (undeva la o oră și jumătate).

,,Cu piese cu tot, şi cu maşina, am cheltuit 13.000 de euro. Nu pun la socoteală manopera, adică munca de doi ani. Toate bateriile sunt din China şi America. Sunt baterii făcute pentru aviaţie şi se pot folosi pentru orice. Se întâmplă să meargă foarte bine pe maşina electrică. Eu am 30 de baterii pe maşină. Am ales un sistem care merge cu 100 de volţi. Fiecare baterie costă aproximativ 200 de euro, adică 6.000 de euro pentru tot setul. Bateriile pe care le am eu acum se schimbă după 3000 de cicluri de încărcare, adică peste 10 ani. Însă acest lucru urmează să-l dovedesc şi practic, în timp. Şi dacă după 8 ani schimb bateriile şi dau alţi 6.000 de euro, tot mai merg încă 8 -10 ani gratis, fără să încarc la pompă”, spune convingător francezul, conform sursei citate.

Deocamdată, bateriile de Dacia Logan electrică îi conferă o autonomie de vreo 200 de kilometri, dar pentru Areny e suficient. Pe parcurs, când bateriile pentru mașinile electrice se vor mai ieftini (sperăm…), va crește poate și autonomia.

Francezul vrea doar să ofere un kit electric ușor de aplicat de către toți șoferii care s-au săturat să mai cheltuie anual sute sau mii de euro pe carburanți. Vrea că tot mai multă lume să-i urmeze exemplul, așa că nu -și va breveta invenția sau metoda de convertire a mașinii.

“Vreau să fac tot produsul în România. Ştiu că sunt nişte firme de la care aş putea găsi piesele necesare. Sper să găsesc un motor şi un invector mai ieftine. Pe mine m-au costat 3000 de euro. Cred că aş putea găsi aşa ceva cu 1500 de euro.”

Povestea mai pe larg a Loganului electric o poți afla aici.