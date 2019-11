Dacia cu 145 CP e „monstrul” de automobil pe care l-ai vrea și în România

Poate că Dacia produce mult la Mioveni, dar nu toate versiunile sunt disponibile și în România. Dintre toate se remarcă un Sandero cu motor de 145 CP care ar putea lejer rivaliza cu modele mult mai scumpe de la producători mult mai mari.

Mașinile Dacia sunt cunoscute mai ales datorită prețului și mai puțin datorită performanțelor tehnice. Motoarele sunt de la Renault, folosite și amortizate în termeni de costuri pe alte modele, dar, uneori, se remarcă și mașina românească altfel. În cazul de față e vorba de un hibrid gândit de Renault pentru piața din America de Sud.

Renault Sandero RS nu-i o mașină de care să fii străin, dar acum e pregătită o versiune nouă. Are motor de 2 litri pe benzină cu o putere de 145 CP. Mașina în cauză poate ajunge de la 0 la 100 km/h în 8,5 secunde. Nu-i chiar wow, dar este o performanță pe care alte mașini Dacia n-o ating. Poate atinge 202 km/h. Și, da, acest model e vândut sub emblema Renault în America de Sud.

Dacia pe care Renault ar trebui s-o aducă și în Europa

Sandero RS e o versiune sport pentru oameni care vor ceva mai mult. Vestea mai bună e că prețul nu-i deloc mult mai mare. Costul din Argentina, de exemplu, e de circa 15.000 de euro. Sigur, în Europa și chiar și în România s-ar duce spre 20.000 de euro.

Că e piață pentru așa ceva e clar, mai ales de când, în Brazilia, un Logan a fost transformat într-o versiune sport gata să se bată și cu un BMW.

Pentru acest automobil Dacia Sandero reinterpretat, Renault a pus pe Sandero RS trei moduri de condus: Standard, Sport și Sport+. Totodată, sistemul de infotainment Media Nav e disponibil. Are aer condiționat automat și cruise control. Iar dacă în Argentina prețul e de circa 15.000 de euro (convertit din pesos), în Brazilia ajunge la circa 17.700 dolari (aprox. 16.100 euro).