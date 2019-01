Cum transferi apelurile recente și SMS-uri între telefoane cu Android

În cazul în care ai făcut de curând trecerea de la un smartphone cu Android la altul, deși nu este evident, ar fi bine să înveți cum transferi apelurile recente.

Ideea de backup și restaurare la iPhone, dacă urmezi pașii care trebuie, îți va crea o clonă a vechiului telefon, de la apeluri recente, la SMS-uri și toate datele din interiorul aplicațiilor pe care le-ai avut vreodată instalate. Din păcate, pe Android, sistemul este un pic mai complicat. Indiferent de pașii pe care îi urmezi, sunt șanse infime să ai pe noul telefon istoricul de apeluri sau mesajele în format text.

Din fericire, cum se întâmplă de obicei când ai o problemă cu telefonul din dotare, există o aplicație care să ți-o rezolve. În mod realist, s-ar putea să fie zece aplicații care promit să facă minuni, dar, din experimentele mele, cea mai eficientă este SMS Backup & Restore. Deși numele nu face referire la transferul apelurilor recente, funcționează perfect și pentru asta sau doar pentru asta, în funcție de nevoile tale.

Mecanismul transferului este cât se poate de simplu și nu trebuie decât să urmezi câțiva pași. Instalezi aplicația pe ambele telefoane și îți poți transfera datele chiar și pe calea aerului, dacă nu te încântă ideea de backup manual în Google Drive și restaurea din același cloud al gigantului din Mountain View.

Voi detalia varianta cea mai simplă. Descarci aplicația SMS Backup & Restore din Google Play folosind acest link. Pornești aplicația pe ambele telefoane și îi acorzi încredere, permițându-i acces la agendă, SMS-uri și istoric apeluri. Din meniul stânga sus, accesezi secțiunea Transfer pe ambele telefoane.

Pe vechiul telefon, optezi pentru Send from this phone. Pe noul telefon, faci un tap pe Receive on this phone. Trebuie să ai Wi-Fi și Bluetooth activ pe ambele dispozitive. După câteva secunde, terminalele ar trebuie să se recunoscă între ele și să le poți împerechea. Transferul datelor ar trebui să înceapă după câteva secunde, cu o intervenție minimă din partea ta. Dacă îți mai este cerută vreo permisiune, acord-o pentru a finaliza procesul de restaurare. Bucură-te de noile tale date.