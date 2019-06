Cum ștergi istoricul activității tale pe Google, automat

Google are un volum de informații fabulos referitor la activitatea ta online, iar acum poți opta pentru ștergerea sa automată, la intervale regulate de timp.

Este foarte probabil să folosești Google de mult. Dacă ai un cont de Gmail, această posibilitate crește exponențial. Google face bani din reclamele pe care ți le afișează. Pentru a ști la ce bannere este mai probabil să reacționezi, îți folosește istoricul activității tale online. Indiferent dacă este vorba de căutări pe Google, istoric de navigare pe YouTube sau emailuri primite pe Gmail, toate sunt monetizabile și foarte atent indexate.

Există de mult timp posibilitatea ștergerii acelor date pe care le strânge Google. Din păcate, din totdeauna, procesul a fost unul destul de laborios și a implicat ștergerea manuală a istoricului de navigare pe zile. Printr-o actualizare recentă, Google a decis să permită ștergerea automată a acelui volum generos de informații. Nu ai foarte multă flexibilitate în a alege intervalul la care dispar acele date, dar există un pic de flexibilitate și, oricum, acest upgrade minor este mai bun decât nimic.

Ca o notă de subsol, funcția pe care o voi detalia mai jos, momentan, este disponibilă doar în cazul în care ai interfața în limba engleză. Cel mai probabil, este o chestiune de câteva săptămâni, până va fi inclus butonul cu pricina și în cazul celor cu interfața în română sau în alte limbi.

În orice caz, dacă vrei să te apuci de treabă, intră pe MyActivity.Google.com. S-ar putea să fii nevoit să te autentifici cu numele de utilizator și parola aferente contului tău de Google. În partea de sus a ferestrei, optează pentru Go to your web and app activity. Un pic mai jos, în același ecran, există un buton intitulat ”Choose to delete automatically”.

Fă un click pe el și optează pentru ”Keep for 3 months” pentru a-ți păstra datele pe serverele Google pentru trei luni. Alternativa este ”Keep for 18 months” (Păstrează pentru 18 luni) sau Keep until I delete manually. Ca referință, în mod implicit, datele tale nu sunt șterse niciodată de la Google. Confirmă selecția de mai sus cu un click pe Next.