Cum scanezi un document în Windows 10 cu orice imprimantă multifuncțională

Dacă ai conectat o imprimantă multifuncțională sau scanner la un PC cu Windows 10, de cele mai multe ori, este instalată automat. Asta nu înseamnă însă că poți să scanezi.

Avantajul major în cazul unui sistem de operare recent ca Windows 10 constă în faptul că nu mai trebuie să-ți cauți drivere pentru fiecare componentă în cel mai îndepărtat colț al internetului. Sistemul de operare se ocupă de respectiva sarcină. Dezavantajul acestui mecanism constă însă în lipsa instrumentelor software cu care vine majoritatea imprimantelor.

Dacă la imprimare nu prea contează acest detaliu, când îți dorești să scanezi ceva, particularitatea cu pricina este un pic mai relevantă. Din fericire, Microsoft îți pune la dispoziție câteva utilitare pe care le poți folosi cu scopul încheierii procesului de scanare.

Varianta simplă și inclusă în orice Windows din ultimii 10 ani este intitulată Windows Fax and Scan. Faci click pe Start, tastezi Scan și sunt șane foarte mari să-ți apară printre rezultate. Faci click pe primul rezultat. Alegi New Scan în dreapta sus. În noua fereastră, verifici dacă este selectat scannerul pe care îl ai conectat la PC, cu fir sau wireless. În dreapta, la sursă sau Source alegi Flatbed, dacă foaia este pusă pe sticlă sau Feeder, dacă ai o stivă de voi puse în tavă. Eventual, alegi dimensiunea foii și dacă vrei să scanezi color sau alb/negru (Grayscale). Pentru a scana direct mai multe foi, poți apăsa pe Scan. Dacă vrei să rămâi doar cu o anumită secțiune dintr-o foaie, fă click pe Preview, definește zona pe care o vrei scanată și inițiază scanarea efectivă cu click pe Scan. Fișierele scanate vor ajunge în Pictures / Scans sau My Documents / Scanned Documents.

Alternativa la Windows Fax and Scan este disponibilă în Windows Store și este intitulată simplu Windows Scan. O descarci gratuit cu un click pe acest link. Apasă pe Get în Windows Store pentru a iniția descărcarea și pe Launch pentru a porni programul. Interfața este una foarte prietenoasă. Din nou, îți alegi scannerul, formatul fișierului în care vrei să rămână documentul și unde vrei să se ducă după scanare. În mod implicit, rămân locațiile de mai sus.

Eventual, poți schimba formatul paginii în A4 sau A3 și, dacă dispozitivul tău suportă această funcție, poți bifa față-versă (Scan both sides). Scanarea efectivă se declanșează cu Scan în dreapta jos. Opțional, poți previzualiza în prealabil conținutul pe care urmează să-l scanezi cu un click pe Preview.