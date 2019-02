Cum să creezi parole unice, ușor de reținut și foarte sigure

Nu este ușor să găsești parole ușor de reținut și care să fie și greu de ghicit. De multe ori, odată ce găsim o parola bună o refolosim peste tot, dar acesta nu este un obicei bun.

Problema este că dacă folosești o parolă simplă atunci aceasta poate fi ghicită, spartă foarte ușor de hackeri și atunci ți se compromit conturile. Dacă folosești una complexă este foarte probabil să o uiți. Ce e de făcut?

Cercetătorii Kaspersky Lab îți spun că parolele unice și ușor de ținut minte sunt mai eficiente decât schimbarea periodică a acestora și te învață și cum să le creezi.

Dacă vrei o parolă bună atunci trebuie să urmezi câțiva pași simpli.

Pasul 1: Creează propria bază „statică” (partea din parolă care nu se schimbă)

Gândește-te la o frază, un vers dintr-un cântec, un citat dintr-un film, o melodie pentru copii sau orice ar putea să fie ușor de ținut minte.

Iei prima literă din primele trei-cinci cuvinte.

Adaugă un caracter special între fiecare literă: @ / # etc.

De acum, poți baza fiecare parolă unică pe acest șir.

Pasul 2: Folosește puterea asocierii

Când te gândești la conturile online pentru care ai nevoie de parolă (Facebook, Twitter, eBay, site-uri de matrimoniale, online banking, cumpărături sau site-uri de jocuri) notează primul cuvânt cu care-l asociezi.

De exemplu, pentru Facebook poți asocia cu albastrul din logo: în acest caz, trebuie doar să adăugi cuvântul „albastru” – eventual, cu majuscule – la finalul șirului static.

„De exemplu, dacă fraza la care vă gândiți este „‘Twinkle Twinkle Little Star, How I Wonder What You Are”, iar caracterul special este „#”, atunci parola pentru Facebook ar fi ceva de genul: T#T#L#S#Hblue”, explică David Jacoby, security researcher în echipa globală de cercetare și analiză de la Kaspersky Lab (GReAT).

Acest sistem te-ar putea ajuta să eviți niște situații neplăcute. Ca să fi 100% poți folosi un manager de parole, astfel, dacă cumva uiți noua parola creată o poți găsi foarte ușor acolo. Manager de parole găsești în soluțiile de securitate sau poți instala unul separat precum LastPass.