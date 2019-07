Cum profiți la maximum de abonamentul RCS-RDS: extraopțiuni Digi

Digi are o serie de opțiuni pe care le oferă clienților săi, iar dacă ești abonat la RCS-RDS, e bine să știi de toate beneficiile pe care le poți avea.

Un abonament la RCS-RDS prin care primești televiziune digitală prin cablu este destul de avantajos. Pentru cele 140 de canale digitale, dintre care 28 sunt HD, plătești pe lună suma de 30 de lei. Totuși, Digi RCS-RDS mai are și câteva oferte în plus de care poți alege să beneficiezi. Totuși, trebuie să iei în considerare că acestea te vor costa în plus.

Extraopțiunile pe care Digi | RCS-RDS le oferă

Canalele HBO nu sunt incluse în abonamentul de la Digi. Compania îți oferă totuși posibilitatea să le incluzi în lista ta de canale, însă va trebui să plătești 13 lei pe lună în plus pentru asta. Astfel, vei putea urmări filme și seriale pe HBO, HBO 2 HD și HBO 3 HD. De asemenea, asta îți dă acces gratuit și pe platforma HBO GO.

Dacă posturile HBO nu sunt suficiente pentru tine, Digi îți oferă în schimb pachetul Maxpak la abonamentul RCS-RDS. Astfel, pe lângă canalele HBO vei avea altele două în plus: Cinemax 2 și Cinemax HD. Aceasta te va costa cu doi lei mai mult decât pachetul HBO, adică 15 lei pe lună.

Dacă ții mai mult la calitatea imaginii atunci când te uiți la televizor, există o extraopțiune și pentru tine. Prin pachetul Digi 4K poți vedea programele TV la cea mai mare rezoluție, pentru cinci lei pe lună.

Ce e și cum poți beneficia de Digi Online

Dacă ești abonat la serviciile Digi | RCS-RDS mai ai și un alt beneficiu, de data aceasta gratuit. În cazul în care nu ai acces la televizorul de acasă, poți urmări canelele preferate pe platforma Digi Online. Aceasta cuprinde 60 de canale TV pe care le poți accesa oriunde, de pe orice dispozitiv ai la îndemână. Astfel, le poți uita la posturile TV și pe un desktop, dar și pe telefon sau tabletă.

Că să te înregistrezi pe platformă trebuie să ai un cont de client, pentru care îți trebuie un număr de contract și o factură.