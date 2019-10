Cum oprești cele mai enervante lucruri din aplicația Facebook

Am configurat recent pentru cineva un telefon cu Android. Am instalat toate aplicațiile de care avea nevoie, printre care și Facebook, apoi am trecut prin configurarea acestora. Am avut o surpriză la Facebook, așa că o împărtășesc cu tine, că poate te ajută.

De câțiva ani, Facebook are clipuri video pe platformă care încep automat. De multe ori cu tot cu sunet. Și probabil că și tu găsești treaba asta foarte enervantă. Personal, de fiecare dată când trec pe un nou telefon sau reinstalez Facebook, setările de mai jos sunt primele pe care le fac. Și e destul de simplu, chiar dacă s-a chinuit compania să le ascundă în meniu.

Cum oprești clipurile care pornesc automat pe Facebook

Cele două lucruri de care vreau să știi în Facebook sunt: sunetele din aplicație și clipurile care pornesc automat.

Pe Android, la setările pentru cele două ajungi astfel: meniul din dreapta sus (cele trei linii), navighezi până jos la Settings (Setări, în română), iar jos la Media and Contacts (Media și Contacte, în română). În acest nou meniu ai cele două: videourile care pornesc automat și sunetele în aplicație.

În funcție de ce preferi, nu-i obligatoriu să le oprești. Eu nu le prefer și recomand oprirea lor. Astfel, cel mai bine e ca videourile să nu înceapă cu sunet în News Feed. Iar la Autoplay să fie „niciodată”. Sigur, depinde de tine. Dacă preferi, lași doar pe Wi-Fi, măcar să nu-ți consume date degeaba.

Pe iPhone, pașii sunt similar, doar că pentru sunet alegi din Media and contacts meniul corespunzător și pentru video alegi Videos and photos. Altfel, opțiunile sunt aceleași.

În același context, ai și opțiunea de-a deschide link-uri în alt browser decât în cel al Facebook. Personal, celui de la Facebook nu-i găsesc nicio utilitate. Așa că prefer să mă ducă în Chrome sau Safari. Un ghid mai pe larg ai și aici.