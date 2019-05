Cum oferi asistență pe Mac de la distanță, fără TeamViewer

Dacă ai mai mulți prieteni posesori de Mac și îți dorești să-i ajuți cu remedierea unor situații tehnice, pe sistemele Apple, nu îți trebuie TeamViewer.

După mai bine de un deceniu de la lansarea telefoanelor Apple, gigantul din Cupertino continuă să bată apa în piuă în legătură cu avantajele derivate din dezvoltarea de hardware și software de către aceeași companie. Deși pare doar marketing la prima vedere, în momentul în care intri în ecosistemul de echipamente Apple, vei avea câteva beneficii. Unele dintre ele nu sunt foarte evidente la prima vedere, cum este cazul posibilității de a oferi asistență la distanță unui alt utilizator de Mac, fără vreo aplicație suplimentară.

Dacă ai cerut vreodată ajutor unui prieten într-o problemă tehnică, pe Mac sau PC, s-ar putea să te fi confruntat cu TeamViewer. Aceasta este cea mai populară aplicație din categoria Remote Desktop. La prima vedere, progrămelul cu pricina este gratuit. În practică însă, dacă te conectezi la mai multe sisteme prin intermediul TeamViewer, vei fi nevoit să-l plătești, iar prețul este absurd – 28 de euro pe lună. La banii ăia te abonezi la Adobe Creative Collection și te bucuri de Photoshop, Lightroom, InDesign, Premiere și nu numai, dar asta e altă poveste.

În cazul în care faci parte dintr-un cerc de utilizatori de Mac, poți oferi asitență de la distanță în doar câteva momente, prin iMessage. Aplicația cross-platforme de mesagerie a celor de la Apple nu funcționează doar pe telefoane sau tablete, ci și pe Mac. Mecanismul este cât se poate de simplu. Inițiază o conversație cu prietenul care are nevoie de ajutor prin intermediul iMessage.

După primul mesaj, din meniul principal al aplicației, din partea de sus a ecranului, fă click pe Buddies. Acolo poți cere ajutor (Invite to Share My Screen) sau poți oferi asistență (Ask to Share Screen). Indiferent de varianta pentru care optezi, utilizatorul de la capătul firului trebuie să-și dea acordul în legătură cu intervenția. Dacă apasă pe Accept în notificarea respectivă, vei vedea întregul ecran de Mac al persoanei pe care vrei să o ajuți. Prin două butoane din stânga sus, poți alege doar să te uiți sau să și interacționezi cu meniuri și butoane. Când ai terminat, închide fereastra de la butonul de culoare roșie din stânga sus.