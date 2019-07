Cum trimiți SMS de pe laptop și vezi notificările din Android pe Windows 10

Microsoft și-a propus de mult să-ți aducă cele mai importante funcții ale telefonului pe Windows 10, iar cu noua versiune a aplicației Your Phone a reușit.

În cazul ești utilizator de iPhone și Mac, tot ceea ce faci pe telefon se continuă în timp real pe laptop sau desktop. Dacă te sună cineva, poți prelua apelul de pe MacBook sau iMac. SMS-urile sunt sincronizate între mobil și computer, iar fotografiile făcute cu telefonul, aproape instant, le găsești în librăria în Photos de pe Mac.

În mare parte, Microsoft oferă același nivel de confort și fiabilitate posesorilor de terminale cu Android. Prin intermediul aplicației Your Phone pe care o descarci gratuit din Windows Store, viața ta de utilizator de smartphone este semnificativ mai simplă.

Procesul de împerechere între telefon și PC durează doar câteva momente, iar după aceea, vei putea să stai mult mai puțin cu mâna pe telefon, când te afli la birou.

Your Phone există de mult, dar noua versiune îți sincronizează și galeria de fotografii de pe mobil cu laptopul sau desktopul. Inițial, a fost vorba doar de notificări, dar a urmat posibilitatea redactării de SMS-uri, iar într-o versiune iminentă, întregul conținut al ecranului de pe mobil va fi oglindit pe computerul tău cu Windows 10.

Peste puțin timp, vei putea interacționa cu aplicațiile tale de pe Android folosind un mouse și o tastatură pe cel mai recent sistem de operare de la Microsoft.

În mod previzibil, nu trebuie să-ți aduci toate notificările de pe mobil pe laptop. Poate să fie vorba doar de cele mai importante dintre ele, desprinse din anumite aplicații de chat. Nu este exclus să te încânte notificările legate de vreme dintr-un progrămel pe care îl găsești doar pe telefon.

În plus, dacă decizi să ignori o notificare din Windows, va fi automat ignorată și de smartphone-ul care a primit-o. Astfel, nu trebuie să o ignori sau să interacționezi cu o notificare de două ori. Aplicația Your Phone are nevoie de cel puțin Windows 10 1803 (April 2018 Update).

