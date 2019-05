Cum folosești modul ”Nu deranjați” pe Windows 10 – Focus Assist

În cazul în care îți dorești să eviți o mare parte din sursele de distragere din Windows 10, poți utiliza modul ”Nu deranjați”. În sistemul de operare creat de Microsoft este intitulat Focus Assist.

Deja de câțiva ani, fiecare gadget pe care îl folosești, indiferent dacă este vorba de un laptop, un telefon sau o tabletă, îți servește o sumedenie de notificări. Acestea pot proveni de la site-urile pe care le accesezi și aplicațiile pe care le utilizezi. Pot fi alarme, programări din calendar și nu numai. Pentru că îți afectează peformanța și eficiența într-o manieră destul de agresivă, este important să știi cum le poți opri, fie și numai pentru câteva ore.

Pe mobile, există modul Nu deranjați sau Do not disturb. Funcția cu pricina poartă același nume și pe Mac. În cazul sistemelor cu Windows 10, Microsoft a inventat o funcție cu un efect similar, intitulată altfel. Este vorba de Focus Assist.

Focus Assist se poate apela în mai multe feluri. Este suficient să faci click pe Start, să tastezi Focus și să optezi pentru prima opțiune dintre cele afișate. Alternativa este să intri la Settings din meniul de Start și să optezi pentru System. După aceea, faci click pe Focus Assist în partea stângă a ecranului.

Imediat, vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus. Acolo poți activa manual modul ”Nu deranjați” prin bifarea Alarms only. Dacă bifezi Priority Only, cu un click suplimentar pe Customize your priority list, poți alege aplicațiile și serviciile de sistem care au voie să-ți trimită notificări. Implicit, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus, este bifat Off.

Pentru a automatiza activarea Focus Assist, ai câteva opțiuni în partea de jos a aceleeași ferestre. Poți opta pentru activarea între anumite ore, mai ales pe timpul nopții. În timpul unei prezentări, când ai laptopul sau desktopul conectat la un proiector sau monitor extern, se activează automat, dar poți dezactiva opțiunea respectivă. Nu în ultimul rând, când intri într-un joc, pentru a nu-ți fi perturbată sesiunea de gaming, se activează Focus Assist fără intervenția ta. Când ai dezactivat modul ”Nu deranjați” pe Windows 10, îți va fi servit un raport cu cele mai importante notificări.