Cum descarci ultimul Windows 10 în format ISO, fără Media Creation Tool

Dacă vrei să descarci ultima versiune de Windows 10, cei de la Microsoft te forțează destul de tare să folosești instrumentul lor software intitulat Media Creation Tool. Există însă un mecanism care te scapă de acel detaliu.

Media Creation Tool mi se pare un instrument foarte bun al celor de la Microsoft, dacă vrei să creezi un stick sau un DVD bootabil cu Windows 10. Problema este că în cazul în care vrei să descarci un ISO, am pățit de mai multe ori ca descărcarea să se întrerupă, să pierd ce s-a descărcat până atunci și să fiu nevoit să o iau de la zero fără să-mi dau seama exact care este motivul.

Problema pleacă însă de la faptul că, pe un sistem de operare Windows, Microsoft te obligă să descarci Media Creation Tool pentru a-ți descărca o imagine ISO de Windows 10. La prima vedere, nu există alternative și nu contează browserul pe care îl folosești. Pe orice alt sistem de operare, inclusiv pe mobil, Microsoft facilitează descărcarea fișierelor ISO așa cum le știi de mult, gata să fie inscripționate pe un DVD.

În final, dacă vrei să descarci ultimul Windows 10 în format ISO, fără Media Creation Tool, trebuie să păcălești site-ul Microsoft că-l accesezi de pe un al SO. Ar fi ideal să folosești Google Chrome în acest scop, dar ar trebui să funcționeze la fel de bine și pe Firefox.

Primul pas este să accesezi această adresă web. Când te vei confrunta cu butonul de download pentru Media Creation Tool, apasă în colțul din dreapta sus pe cele trei puncte, intră la More Tools și optează pentru Developer Tools. Ar trebui să întâmpini o fereastră precum cea de mai jos. Tot în colțul din dreapta sus, un pic mai jos de această dată, apasă pe cele trei puncte, intră la More Tools și fă un click pe Network Conditions. În dreapta jos, debifează Select Automatically în dreptul câmpului User Agent și bifează orice alt dispozitiv și sistem de operare în afară de Windows. Eu am optat pentru Chrome – iPad. În stânga alegeți ediția de Windows 10 pe care ți-o dorești și apasă pe Continuați. Imediat va începe descărcarea efectivă.