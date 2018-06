Cum repari o instalare de Windows 10, dacă știi că nu ai viruși

Sistemele cu Windows au fost dintotdeauna predispuse la probleme, fără a fi vorba de viruși. De aceea, ar fi bine să știi cum repari o instalare de Windows 10.

Ca utilizator de Windows cu experiență, de mai bine de două decenii, am ajuns la o concluzie simplă. Sistemele de operare Microsoft sunt departe de a fi perfecte. Ai fi tentat să crezi că versiunile recente de Windows 10 sunt mai bune decât Windows 8 și ai avea dreptate. Asta nu înseamnă însă că nu-ți servesc erori suspecte când te aștepți mai puțin, că nu îți mănâncă inutil din procesor sau că închide diverse aplicații fără nici un motiv evident.

Din aceste motive și nu numai, ar fi bine să știi cum repari o instalare de Windows 10, dacă ești convins că PC-ul tău nu are viruși sau alte forme de malware. Pentru momentele în care Windows-ul efectiv este capul răutăților, ar fi bine să înveți câteva comenzi de DOS și să poți descărca un instrument gratuit de pe internet.

Microsoft a inclus în Windows câteva opțiuni pentru a verifica integritatea sistemului de operare. Pentru a le iniția, fă click pe Start și tastează CMD în bara de căutare. Fă click dreapta pe Command Prompt dintre rezultate și optează pentru Run as Administrator. În noua fereastră tastează fără ghilimele ”SFC -scannow” și confirmă inițierea comenzii cu Enter. Așteaptă 4-5 minute până se termină scanarea și rulează ”dism /online /cleanup-image /restorehealth” tot fără ghilimele. Acest proces s-ar putea să dureze câteva minute în plus, dar dacă este o problemă cu vreun fișier corupt sau un update eșuat, ar trebui să se rezolve.

Pentru situațiile dramatice în care uneltele de la Microsoft nu sunt suficient de eficiente, folosesc un progrămel intitulat Windows all-in-one repair. Este gratuit și am încredere în el încă de la Windows 7. Ultima versiune poate fi descărcată de aici. Se instalează foarte simplu și nu include junkware sau alte progrămele inutile. Îl pornești, optezi pentru Jump to repairs și faci click pe Open Repair. Apasă pe Start Repairs în dreapta jos și încarcă-te cu răbdare. Întregul proces poate să dureze 45 de minute, dar am întâlnit și circumstanțe în care a durat două ore. La final, s-ar putea să-ți ceară să repornești computerul. Confirmă. Acum, ar trebui să ai un PC funcțional.