Cum descarci mai repede jocuri pe PlayStation 4 sau PS4 Pro

În 2019, din ce în ce mai multe achiziții de jocuri se desfășoară digital. Asta înseamnă că stai opt ore să-ți instalezi un joc pe PlayStation 4. Există însă câteva trucuri pe care le poți avea în vedere pentru a te juca mai rapid cele mai noi titluri pe PS4 sau PS4 Pro.

Consola de gaming a celor de la Sony este renumită pentru ineficiența conexiunii sale la internet, mai ales când vine vorba de conectivitate wireless. Dacă ești suficient de ghinionist încât să folosești prima versiune a consolei, lansată în 2014, probabilitatea ca download-urile de jocuri să fie incredibil de lente este și mai mare. În mod evident, o astfel de problemă nu ține însă doar de hardware și, tocmai din acest motiv, există câteva tertipuri la care poți apela pentru a spori viteza.

Înainte de sfaturi mai elaborate care țin de consola efectivă, ai în vedere câteva soluți care au legătură cu întreaga ta infrastructură de rețelistică. Înainte să descarci un joc foarte mare, scoateți routerul din priză, lasă-l zece secunde și conectează-l din nou. Încearcă să nu faci streaming de pe Netflix sau YouTube în timp ce consola ta se chinuie să descarce un joc de 50GB, pentru că s-ar putea să stai 24 de ore așteptând descărcarea și instalarea sa.

Deși consola te lasă să faci asta, nu iniția mai multe download-uri simultane. Eventual, pune unele dintre ele pe pauză până să termină cel mai important din întreaga ecuație. Dacă vrei neapărat să te joci în timp ce descarci un titlu nou, încearcă să nu fie un joc online, pentru că va avea de suferit atât download-ul, cât și experiența ta de gaming.

Închide aplicațiile de pe PlayStation care rulează în fundal. Cu consola pornită, ține apăsat câteva momente pe butonul central marcat PS și optează pentru Close Application(s) din meniul din stânga. Confirmă cu X. Consola transformă aplicațiile tale din prim plan în priorități când vine vorba de consumul de resurse hardware, iar închiderea lor va avea un impact major asupra timpului de descărcare.

Nu în ultimul rând, nu-ți închide niciodată consola complet, ci pune-o în Rest Mode. Acesta este mod de hibernare, în care consola nu-ți mai trimite semnal video către TV, dar descarcă jocuri și actualizări în fundal. Pentru a activa respectivul mod de lucru, intră la setări – PS4 Settings și accesează meniul de conservare a energiei (Power Saving Settings). Apasă pe X și intră la Set Features Availabe in Rest Mode. Bifează Stay Connected to the Internet.

Din acel moment, îți poți pune consola în Rest Mode pentru a-ți descărca jocuri. Apasă pe PS pe gamepad, intră la Power și confirmă cu X intrarea în Rest Mode. Dacă ai această posibilitatea, ajută să-ți conectezi consola cu fir la internet.