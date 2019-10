Cum împerechezi un controller de PlayStation 4 sau Xbox One la iPhone, iPad sau Apple TV

Până de curând, dacă vroiai să te joci pe pe un iPhone, iPad sau Apple TV folosind un controller dedicat, aveai nevoie de unul care este certificat MFI. După lansarea iOS 13, restricțiile s-au mai relaxat.

iOS 13 și iPadOS 13 au deschis posibilitatea de a conecta un controller de PlayStation sau Xbox la iDevice-uri și Apple TV. Printre altele, acest mecanism a fost introdus pentru a facilita adopția noului serviciu Apple Arcade, un fel de Netflix pentru jocuri ieșit de curând din Cupertino.

Motivația din spate contează însă mai puțin. Important este că, de acum înainte, te poți juca aproximativ orice joc de pe iOS cu ajutorul unui gamepad pe care s-ar putea deja să-l ai în casă. Există în continuare câteva limitări, dar sunt șanse mari să nu se aplice în cazul tău.

Înainte să explic cum îți poți conecta tableta sau telefonul Apple la un controller creat de Sony sau Microsoft, trebuie să ai în vedere controllerele care nu sunt compatibile. De exemplu, versiunea Pro a gamepadului de Nintendo Switch nu funcționează. În plus, în cazul controllerelor de Xbox, nu sunt suportate cele care au venit cu prima generație de Xbox One, doar cele livrate cu Xbox One S sau One X, cu numărul de model 1708. Dacă ești fan Sony, nu sunt incluse pe listă controllerele CUH-ZCT1U, cele care au fost livrate cu prima versiune de PS4 din 2013.

Decât să studiezi însă toate aceste detalii, mai bine încerci să-l conectezi pe cel pe care îl ai și te rogi să meargă. Pentru asta, indiferent dacă ai un iPhone, iPad sau Apple TV, intră în Settings sau Configurări la dispozitivul din dotare și accesează secțiunea Bluetooth. Imediat, vei fi în modul împerechere cu gadgetul respectiv.

Pentru a pune în modul împerechere un controller de PS4 Dualshock 4, apasă simultan pe PS și Share, până când becul albastru de deasupra începe să clipească rapid. Dacă ai un controller de Xbox One S, ține apăsat câteva momente pe butonul Pairing de pe spate. În cazul unui controller Microsoft proaspăt scos din cutie și neîmperecheat în prealabil, trebuie să ții apăsat butonul Xbox.

La scurt timp după urmarea acestor pași, ar trebui să-ți apară controllerul în lista de dispozitive Bluetooth și să te poți conecta la el în câteva momente. Dacă nu funcționează, repetă pașii de mai sus și mai încearcă o dată.