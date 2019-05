Cum activezi confirmarea de citire în Microsoft Outlook, pentru emailuri

Microsoft Outlook este unul dintre cei mai populari clienți de mail pentru pe care i-ai putea avea instalați pe laptop sau desktop, iar funcțiile pe care ți le oferă sunt multiple.

Sunt multe motive pentru care ai putea să folosești Outlook. Clientul de mail al celor de la Microsoft este unul foarte prietenos și are o vechime foarte mare pe piață. În plus, a beneficiat de actualizări constante în ultimii ani, interfața sa reușind să se păstreze destul de prietenoasă.

Pe lângă funcțiile evidente pe care le folosești zilnic în Outlook, există câteva pe care le găsești ascunse printre ferestrele de opțiuni. Aceasta nu sunt utile tuturor, dar ar fi bine să știi că există. O particularitatea care s-ar putea să te ajute ține de activarea confirmării de citire pentru emailuri. Odată activată, în momentul în care expediezi un email și destinatarul îl accesează, vei primi un email scurt prin care ți se aduce la cunoștință deschiderea.

Este important de reținut că mecanismul confirmărilor de citire nu este infailibil. Cu alte cuvinte, un destinatar îți poate citi un mesaj, fără să te bucuri de o confirmare de citire. De cele mai multe ori, când deschizi un email care a fost trimis cu confirmare de citire, vei avea opțiunea să trimiți acea confirmare sau să refuzi expedierea ei.

În orice caz, dacă găsești un merit în expedierea mesajelor cu confirmare de citire, este bine să știi cum poți activa respectiva opțiune în Microsoft Outlook. Din interfața programului, fă click pe File în stânga sus și intră la Options, pentru a întâmpina o fereastră precum cea de mai jos. Din partea stângă, te interesează secțiunea Mail. În dreapta, fă scroll până ajungi la Tracking.

Bifează cele două opțiuni din partea de sus de la Tracking. Prima se va reflecta într-un email de confirmare pentru faptul că email-ul expediat de tine a ajuns pe serverul destinatarului. Așa știi că ai scrii adresa de email corect. A doua este confirmarea efectivă de citire – ”Read receipt confirming the recipient read the message”. Tot în aceeași fereastră, poți alege să trimiți la rândul tău confirmări de citire pentru mesajele primite sau nu. Modificările intră în vigoare din momentul în care ai apăsat pe Ok.