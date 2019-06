Cum a ajuns București cu Firea într-un „faliment” nedeclarat în doar trei ani

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a aruncat cu bani în stânga și-n dreapta. Acum se plânge că Bucureștiul e într-un „faliment” nedeclarat. Cum arată însă cifrele care au dus Capitala aici?

Primarul București, în cazul de față Gabriela Firea, este politicianul care are în spate, din punct de vedere nominal, cele mai multe voturi, după președintele țării. Dar asta nu înseamnă neapărat că livrează ceva în schimbul încrederii acordate.

Ai tot auzit-o în ultimele zile pe Gabriela Firea plângându-se că Primăria Capitalei și cele de sector nu prea mai au bani. Ar fi pe marginea prăpastiei, sugerează edilul-șef, care nu se ferește să vorbească despre un „faliment” nedeclarat la nivelul municipalității.

Primarul vede vinovați în altă parte. Poate la Guvern, poate la Ministerul Finanțelor, poate la partid.

Problemele din București nu au apărut de ieri, de azi. Sunt unele vechi și pot fi puse pe seama unei ineficiențe administrative. Dacă arunci cu bani în orice altă parte, dar mai puțin în investițiile care contează, te poți trezi că strategia e falimentară. Gabriela Firea conduce Bucureștiului de trei ani de zile. Și are multe bile negre în dreptul mandatului.

București are, pentru 2019, cel mai mare buget din țară. Nu e nimic greșit aici, e capitala țării și e normal să fie cea mai puternică din punct de vedere financiar. Dar numai că acei bani trebuie cheltuiți eficient.

Bugetul Capitalei pentru 2019 este de 1,4 miliarde de euro – ceea ce înseamnă cam 6,7 miliarde de lei. E o sumă uriașă, cu un miliard de lei mai mare față de anul trecut. Gabriela Firea susținea că va fi un an mai dificil, dar estimările de venituri sunt mai mari. Pe undeva trebuie să fie o neconcordanță.

Pe hârtie, toate par lapte și miere. Primarul-general își propune să aloce pentru infrastructură şi investiţii în jur de 370 de milioane de euro. Banii vor fi cheltuiți, între altele, pentru lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, finalizarea Pasajului Ciurel și modernizarea patinoarului Flamaropol.

Se urmărește, de asemenea, și consolidarea clădirilor cu bulină roșie. Vreo câteva sute de milioane de euro vor merge și pentru subvențiile de căldură și transportul public.

„Ne-am dorit ca Bucureştiul să aibă un buget mai mare, să alocăm bugete mai generoase către domenii precum sănătate, social, infrastructură, şi cultural. Suntem, însă, într-un an mai dificil din punct de vedere financiar. Deşi în proiectul de buget al Capitalei la venituri totale, am prevăzut suma de 6,7 miliarde de lei, în acest an avem alocat de la Ministerul de Finanţe doar 3,25 de miliarde. Primăria Capitalei este un caz unic în ţară: este singura unitate administrativ-teritorială care nu încasează taxe şi impozite, depindem în proporţie de 92% de alocările de la bugetul de stat, care sunt mai mici din diverse cauze – înţeleg că nu sunt colectări”.

Gabriela Firea, primar București