Ce autobuze vrea Firea să bage în București, să nu zici că n-a făcut nimic

Gabriela Firea a adus autobuze turcești în București. Acum îți mai pregătește o altă surpriză și vrea să bage alte 100 de asemenea vehicule.

Gabriela Firea vrea să transforme Bucureștiul într-o capitală modernă și ar putea face asta în nenumărate feluri. În schimb, primarul Gabrielea Firea vrea să mai aducă 100 de autobuze pe străzi. De data aceasta, ele vor fi electrice.

Primăria Municipiului București a anunțat că s-a închis licitația pentru achiziția a 100 de autobuze electrice și doi operatori au depus oferte.

Asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.Ş. (Turcia) şi SILEO GmbH (Germania) propune utilizarea unui autobuz cu capacitate de 90 de persoane, ce poate atinge o viteză maximă de 75 de kilometri pe oră și care trebuie încărcat la fiecare 280 de kilometri. Al doilea operator, New Kopel Car Import (România – Otopeni, reprezentant al companiei BYD – China) vrea să-i vândă primăriei autobuze cu o autonomie de 250 de kilometri și cu o capacitate de 58 de persoane.

Pe ce linii vor circula cele 100 de autobuze electrice

Așadar, bucureștenii vor circula cu autobuze electrice turcești, fie chinezești. Autobuzele, indiferent dacă vor fi chinezești sau turcești, vor cirucla pe rutele autobuzelor 137, 138, 173, 300, 311, 312, 313, 330, 335, 336, 368, 381, 385 și 601.

Valoarea totală a investiției în noile mijloace de transport public se ridică la aproximativ 219.571.200 milioane de lei (fără TVA), din care fonduri nerambursabile aproximativ 177.997.631,79 milioane de lei (fără TVA) din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020.

Primăria Municipiului București a mai anunțat că intenționează să cumpere și alte 100 de tramvaie, 100 de troleibuze și 130 de autobuze hibrid. Viitoarele troleibuze vor fi de la turci deoare doar un singur operator a depus o ofertă, iar autobuzele hibride de la germanii de la Mercedes-Benz, doar ei au depus ofertă. În cazul tramvaielor, au depus oferte doi operatori economici, respectiv asocierea dintre Astra Vagoane Călători S.A. şi CRRC Qingdao Sifang CO., LTD, şi DURMAZLAR MAKINE SAN. VE TIC A.S.