Deși internetul este folosit de majoritatea oamenilor de pe mapamond, doar câteva persoane s-au implicat în realizarea sa, iar Tim Berners-Lee este printre ei.

Bazele internetului actual sau World Wide Web au fost puse în urmă cu aproximativ 3 deceni. La momentul respectiv, câțiva cercetători au început să lucreze la o rețea menită să interconecteze centrele universitare din Statele Unite. Nu a durat foarte mult timp până când proiectul respectiv a evoluat într-o rețea globală formată din miliarde de dispozitive interconectate. Unul dintre cei care au pus bazele acestei inițiative și care este în continuare implicat în evoluția tehnologiilor online este Tim Berners – Lee.

Profesorul MIT cu rang de Sir, Tim Berners-Lee tocmai a primit premiul Turing pentru realizările sale în domeniul tehnologiei. Însoțit de un milion de dolari plătiți de către Google, premiul Turing este cea mai importantă distincție ce se poate acorda unei persoane din IT. Acest premiu mai este supranumit premiul Nobel pentru tehnologia informației. În trecut, Berners-Lee a mai fost beneficiarul unui număr mare de premii pentru realizările sale în tech, dar acesta este cele mai important.

Premiul Turing este acordat în fiecare an pentru realizări importante în domeniul tech. Acesta este decernat de către The Association for Computing Machinery A.M. Turing. În mod oficial, premiul lui Tim Berners-Lee a fost decernat pentru inventarea World Wide Web, a primului browser web, a protocoalelor fundamentale și a algoritmilor necesari pentru ca internetul să fie scalabil. Ca un scurt istoric, aceasta a fost decernarea cu numărul 50.

,,Primesc cu modestie acest premiu numit după un pionier al computerelor care ne-a arătat că ceea ce poate face un programator cu un computer este limitat doar de programator.” Berners-Lee este în prezent profesor de inginerie la MIT și director fondator al World Wide Web Consortium – autoritatea responsabilă pentru definirea standardelor de dezvoltare web.