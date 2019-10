Creatorul Android a dezvăluit cel mai ciudat smartphone: de ce este atât de lung

Din momentul în care a plecat de la Google, fondatorul Android și-a încercat norocul cu Essential Phone. Acum, sub același brand, va lansat un smartphone semnificativ mai ciudat.

De-a lungul anilor, am văzut o serie de designuri ciudate pentru mobile. Cele mai multe dintre ele s-au materializat și au devenit produse comerciale. Altele, au rămas în format de proiect. Andy Rubin crede că utilizatorii au nevoie de un telefon surprinzător de lung pentru a-și desfășura activitate și, de aceea, a anunțat Project Gem.

Noul aparat a fost anunțat printr-o serie de postări pe Twitter, o parte dintre ele de pe contul fondatorului Android Andy Rubin și o parte pe profilul Essential. Aceasta din urmă este o dovadă a faptului nu vom avea parte de încă un brand pe piață, ci Pject Gem va ajunge la utilizatori la un moment dat sub numele Essential Phone.

Prea multe particularități tehnice nu au fost publicate despre acest aparat, cu excepțai finisajului de pe spate promovat sub titulatura de ”colorshift”. Asta înseamnă că își schimbă nuanța pe care o percepi în funcție de perspectiva din care te uiți la el. Acest anunț este primul referitor la un smartphone Essential, după anunțul din luna decembrie a anului trecut, când a fost anunțată încetarea producție la primul Essential Phone PH-1.

Într-o lume în care telefoanele au ajuns să adopte ecrane din ce în ce mai mari, mulți își doresc un terminal micuț, pe care să-l țină în mână fără emoții. Aș fi fost însă curios cum poți tasta pe el, dacă nu cumva se va pune accentul exclusiv pe comenzi vocale. Vom afla probabil mai multe detalii despre Project Gem în lunile care urmează.

We’ve been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It’s now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019