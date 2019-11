Creatorii Veep au anunțat Avenue 5, cea mai nouă comedie de la HBO

Armando Ianucci este cunoscut pentru un stil de umor foarte agresiv verbal și, după ce a primit o serie de premii pentru Veep, s-a ancorat într-un nou proiect împreună cu HBO. Este vorba de Avenue 5, care a primit și un teaser trailer.

Dacă ți-a plăcut Veep și ești destul de trist pentur că s-a terminat, cei de la HBO ți-au pregătit o surpriză. Cu aceeași creatori și un actor foarte îndrăgit în fruntea distribuției, americanii lucrează de ceva timp la Avenue 5, un show ce pare să fie științifico fantastic, dar cu o doză semnificativă de umor.

Avenue 5 este programat să aibă premiera în luna ianuarie a acestui an, iar HBO a decis să inițieze aparatul promoțional prin publicarea unui teaser pe care îl poți vedea mai sus. Acțiunea serialului se desfășoară în viitor pe o navă de croazieră care zboară în spațiu și este intitulată Avenue 5. Poziția de căpitan al navei este ocupată de Căpitanul Ryan Clark, interpretat de Hugh Laurie, pe care îl știi din Doctor House și alte câteva producții de top, inclusiv Veep.

La prima vedere, totul pare calm și liniștit, până când un dezastru neprevăzut crează haos, stârnește panică și, implicit, generează umor în stilul lui Ianucci. Alături de Laurie, distribuția va fi formată din Rebecca Front (The Thick of It), Josh Gad (Olaf – Frozen), Lenora Crichlow (Sugar Sursh, Being Human), Zack Woods și Ethan Phillips.

Dincolo de britanicii pe care îi vedem pe ecran, foarte mulți sunt curioși dacă genul de umor al lui Ianucci se va preta într-un context SF. În trecut, pe lângă Veep, el a creat The Thick of It, In the Loop și, de curând, The Death of Stalin. The Personal History of David Copperfield, scris și regizat de Armando Ianucci urmează să ajungă în cinematografe în prima parte a anului viitor, cu Dev Patel în rolul principal.