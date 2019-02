Cofondatorul Apple îți arată că habar n-are ce-i un iPhone (pliabil sau nu)

Steve Wozniak, unul dintre cofondatorii Apple, se oprește puțin, din când în când, și are opinii despre companie ca și când încă ar fi parte din ea. De data aceasta a vorbit despre un iPhone pliabil.

E de înțeles, cumva, opinia cofondatorului Apple. Samsung și Huawei, companiile care se bat pentru primul loc mondial în producția de telefoane, deja au livrat un concept și un prototip. Apple încă nu și nici n-o va face în următorii doi ani. Dar Steve Wozniak e un om care vorbește mult, după cum a demonstrat-o și când a venit în România.

Despre Samsung Galaxy Fold, primul telefon pliabil al companiei, eu am spus că-i revoluționar, dar în mod cert nu-i momentul pentru el. Nu va fi nici la anul, poate doar din 2021 încolo să visăm la așa ceva – că va fi și practic.

Sunt atât de puține lucruri – vizibile și palpabile – pentru care Apple e recunoscut-o drept prima, încât le-aș putea menționa pe cele mai bune în câteva cuvinte: Face ID (autentificare facială chiar bună), OLED curbat pentru margini subțiri, carcasă unibody pentru telefon, magazin modern cu aplicații și un sistem de operare gândit de la zero pentru dispozitive mobile. Sigur, sunt mai multe, mai mărunte sau mai importante, dar ce voiam să vezi e că Apple nu e prima. E, cel puțin, a cincea sau a șasea companie care lansează ceva nou.

Între 2009 sau 2012, când încărcarea wireless a fost folosit-o pe un smartphone, și 2017 sunt cinci ani în care Samsung și mulți alți producători au oferit încărcare wireless. Apple nu. Așa c-a făcut-o când tehnologia a devenit suficient de bună cât să fie utilă și suficient de ieftină cât să nu facă produsele să fie scumpe.

Într-un tweet, Elliot Loh a rezumat excelent strategia Apple de până acum. „Un mod de-a evalua Apple: creatorii formei finale pentru o categorie [de produse]”, a spus acesta.

