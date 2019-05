Când apare episodul 5 din Chernobyl, cel mai nou serial HBO. Cum îl vezi pe HBO Go

Chernobyl este cel mai nou serial HBO și face senzație pe internet. Când apare episodul 5, ultimul din serie, și cum îl poți vedea pe HBO Go.

Serialul Chernobyl sau Cernobîl, în limba română, este o co-producție HBO/Sky, și spune povestea celebrului accident nuclear de la centrala nucleară din apropierea orașului Prîpeat din 1986. Acel accident a fost una dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie. Foarte multe persoane au murit, mulți s-au îmbolnăvit, iar alții au fost sacrificați pentru ca radiațiile să nu se extindă.

Pe 26 aprilie 1986, în centrala nucleară Cernobîl din Ucraina, Uniunea Sovietică, a avut loc o explozie masivă care nu numai că a afectat zona din apropierea centralei, ci a eliberat material radioactiv de-a lungul Belarusiei, Rusiei și Ucrainei și chiar a ajuns până la țările scandinave și din Europa de Vest.

Mini-seria Chernobyl a fost creată și scrisă de către Craig Mazin și este, bineînțeles, bazată pe fapte reale. Interesant este că Craig Mazin un scenarist cu vechime și are la activ 14 filme, dar majoritatea sunt comedii. Chernobyl este prima producție dramă din portofoliul. Regia este asigurată de Johan Renck, un alt nume relativ necunoscut. Acesta a registat mai multe clipuri muzicale în Suedia. Înainte de Chernobyl, el a mai regizat un film în 2008 și câteva episoade din Breaking Bad, The Walking Dead și Halt and Catch Fire.

Serialul HBO Chernobyl redă oroarea accidentului nuclear

În această mini-serie, Jared Harris îl interpretează pe Valery Legasov, un foarte important fizician soviet și primul care a înțeles proporția dezastrului. Stellan Skarsgård îl interpretează pe Boris Shcherbina, vice prim-ministrul rus, trimis de Kremlin să conducă comisia guvernamentală de la Cernobîl în orele de după producerea accidentului, iar Ulana Khomyuk (Emily Watson) este o fiziciană nucleară din Belarus și este hotărâtă să elucideze misterul care a dus la dezastrul de la Cernobîl.

Episodul 5, la fel ca și celălalte episoade, este regizat de Johan Renck, și se va întinde pe 69 de minute. Astfel, acest ultim episod va fi și cel mai lung. Primul episod din mini-serie a apărut pe HBO pe 6 mai, apoi restul episoadelor au fost publicate în fiecare luni. Episodul cinci din Chernobyl va apărea într-o marți, pe 4 iunie la ora 21:00 pe HBO.

Episodul va fi disponibil și pe HBO 3, tot pe 4 iunie, la 22:00, dar și pe 5,6 și 7 iunie, la diferite ore. Pe HBO 2 va fi transmis doar pe 8 iunie la 22:45.

Dacă nu ai abonament la TV, atunci îl poți urmări pe HBO Go, oricând dorești tu, din seara de 4 iunie, după ora 22:00.

Dacă nu ai cont de HBO Go atunci îți poți face prin intermediul operatorului tău sau îți poți face cont chiar tu. Un astfel de abonament costă 2,99 de euro pe lună, mai puțin decât Netflix. Așa că dacă prețul este o prioritate pentru tine atunci alege HBO Go în detrimentul Netflix.

Dacă nu ești sigur atunci poți să încerci serviciul o lună gratuit. În acest moment sunt disponibile peste 4000 de episoade pe platformă. Dacă ești curios să vezi care e treaba cu Chernobyl sau dacă nu ai prins la timp Game of Thrones, atunci poate ar trebui să încerci HBO Go.