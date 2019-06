Grupul Digi | RCS-RDS s-a remarcat mereu cu prețuri mici și telefoane ieftine. Dar care sunt cele mai ieftine pe care le poți cumpăra? Am făcut lista asta ca să știi ce să alegi.

Când vine vorba de telefoane ieftine de la Digi, sunt două categorii din care poți alege: smartphone-uri și cele care-s clasice. Desigur, cele mai numeroase sunt cele inteligente, dar în oferta companiei controlate de RCS-RDS găsești și câteva dintre cele clasice. Cel mai atractiv ar fi un Nokia 3310, reinventat, ca să trăiești și un pic de nostalgie.

Telefoane ieftine la RCS-RDS ca să uiți de smartphone

Sunt trei telefoane clasice pe care le poți alege (în ordinea prețului): Allview M9, E-Boda T310 și Nokia 3310 3G.

Allview M9 costă 140 de lei la RCS-RDS și are un ecran de 2,4 inci, un spațiu intern de stocare de 128 MB și o cameră foto de 1,3 megapixeli. Cel de-al doilea costă la fel, dar are ecran de 2,8 inci și spațiul intern de stocare este de 32 MB. Da, are și cameră foto: 0,3 MP.

În fine, la RCS-RDS există și un Nokia 3310 3G. Acesta costă 250 de lei și are un ecran de 2,4 inci. Dispune de Bluetooth, conector 3,5 mm pentru căști și are o cameră de 2 MP.

Telefoane ieftine de la Digi ca să nu dai mult pe un smartphone

Printre cele mai ieftine telefoane de tip smartphone pe care le poți cumpăra sunt vândute sub brand Digi. E vorba de C1 și R1.

Cel mai ieftin model se numește Digi C1 și costă 350 de lei. Are 2 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, două camere principale de 8 megapixeli, cu una secundară tot de 8 MP, iar ecranul este de 5,2 inci HD. Are însă o baterie de 4.000 mAh, așa că măcar autonomie să ofere.

Al doilea model e Digi R1 costă 450 de lei. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, două camere principale de 13 megapixeli, respectiv 5 MP, cu una secundară de 13 MP, iar ecranul este de 5,72 inci HD+. Are o baterie de 2.850 mAh.

Mai există, desigur, și un al treilea telefon ieftin. E vorba de Motorola E5 Play la 400 de lei. Telefonul are ecran de 5,3 inci, sistem de operare Android Go, cameră foto de 8 MP și suportă standardul VoLTE de la operator. Asta înseamnă că poți beneficia de apeluri mai bune chiar în timp ce folosești internetul.

În fine, mai există și aici un telefon Nokia. Digi | RCS-RDS are în ofertă Nokia 2.1 la 450 de lei și ecran de 5,5 inci. Are Android Go, cameră de 8 MP și difuzoare stereo, așa că măcar muzica se aude suficient de tare.