Cel mai așteptat anunț dacă ai Samsung: când ai putea primi Android 10

Fără să fie o surpriză, Android 10 n-a ajuns pe telefoanele Samsung încă. La ultima actualizarea majoră însă producătorul s-a mișcat ceva mai repede. Același ritm e așteptat și în 2019. Dacă lista de mai jos e corectă, până la final de an mai toate telefoanele importante trec la Android 10.

Dacă te întrebi de ce n-ai Android 10 pe Samsung, deși Google a lansat sistemul de operare, asta e pentru că producătorul încă are de testat interfața One UI. Astfel, prima informație e că în octombrie va deschide programul beta pentru cei interesați să vadă cum e One UI 2.0 bazată pe Android 10.

Samsung Galaxy S10 și Galaxy Note 10 sunt primele două serii care vor avea acces la noul sistem de operare. Deocamdată nu există o dată certă, doar informația neoficială că programul va fi pentru utilizatori din Statele Unite ale Americii și Europa. Bine, doar câteva țări din Europa.

Față de 2018, Samsung ar decala lansarea programului beta cu o lună (One UI a început să fie testată în noiembrie).

Ce telefoane Samsung ar trece la Android 10

Lista de mai sus provine din India și ar fi fost furnizată de-o sursă din companie către publicația AndroidPure. Nu e cea mai credibilă publicație, așa că ia lista ca atare fără să-ți pui mari speranțe în ea.

E cert că telefoanele din 2019 vor fi actualizate. Aici avem seria Galaxy S, apoi cele două Galaxy Note 10, dar și mare parte din noua serie Galaxy A. Îndoiala e la seriile Galaxy J și Galaxy A din 2018. Deocamdată, lista asta nu cuprinde Galaxy S8, așa că se prea poate ca acel telefon să nu mai fie actualizat. A fost lansat în 2017. Surpriza mai mare e că lipsește și Galaxy Note 8.

În ceea ce privește actualizarea One UI 2.0 cu Android 10, Samsung va prelua o parte din opțiunile dezvoltate de Google și te poți aștepta la câteva noutăți proprii. De exemplu, dark mode avea deja, în timp ce Google abia acum l-a introdus.

Cele mai mari schimbări, deja știute, sunt acestea: dark mode și în aplicații, control mai mare asupra aplicațiilor cărora le dai diverse permisiuni, un sistem nou de navigare prin gesturi dezvoltat de Samsung și smart replies în notificări. În octombrie ar trebui să vedem, cu primele versiuni beta, în ce stadiu a ajuns One UI după un an.