Cea mai terifiantă activitate a Google: de ce colectează informații despre sănătatea utilizatorilor

Google se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce un reportaj a scos la iveală colectarea datelor de sănătate a milioane de utilizatori.

Un raport publicat în urmă cu scurt timp de către Wall Street Journal atrage atenția asupra unei practici foarte greu de justificat din partea Google. Din câte se pare, gigantul american din domeniul tehnologic a colectat informații detaliate despre sănătatea câtorva milioane de americani fără să-i fi informat pe ei sau pe medicii lor.

Este important de reținut că datele cu pricina nu sunt atât de superificiale precum cele colectat de ceasuri inteligente, din căutările tale pe Google sau din Gmail. În schimb, provin de la compania Ascension din St. Louis, Statele Unite ale Americii. Acesta este al doilea cel mai mare furnizor de servicii medicale din Statele Unite și a decis să-și partajeze rezultatele de laborator, împreună cu diagnostice și date de spitalizare cu gigantul din Mountain View. Ca pachetul să fie complet, la acele informații sunt adăugate numele complete ale pacienților, data nașterii și întregul istoric medical.

Acest proiect la scară largă a fost identificat în interiorul Google sub numele Project Nightingale. Conform sursei pentru reportajul Wall Street Journal, aproximativ 150 de angajați Google au acces la datele de sănătate menționate mai sus pentru milioane de pacienți din sistemul de sănătate american. Aparent, compania americană folosește datele colectare pentru realizarea unui software de inteligență artificială.

Partea cea mai ciudată a întregii ecuații este însă că această practică ce pare să fie o invadare gravă a intimității are mari șanse să fie legală sub legislația din Statele Unite. În conformitate cu Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), spitalele și furnizorii de servicii medicale au voie să partajeze datele pacienților cu parteneri de afaceri, fără acordul explicit al pacienților și fără că aceștia să știe. Singura condiție este ca datele cu pricina să fie folosite pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. Momentan, nu există niciun comunicat Google pe marginea subiectului.