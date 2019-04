Cea mai mare schimbare pe Facebook ar putea schimba radical rețeaua

Facebook, încă dinainte de-a fi popular în România, era caracterizat de două trăsături: butonul Like și News Feed. Acum, e luată în calcul o schimbare care ar modifica fix coloana vertebrală a rețelei.

News Feed de la Facebook a reprezentat, de-a lungul existenței rețelei, cea mai importantă componentă. Acolo au intrat reclame, acolo au intrat poze și videouri, acolo au intrat toate mesajele care te enervează sau te bucură. Acum, pe măsură ce modul de consum conținut s-a schimbat, rețeaua socială ia în calcul cea mai radicală schimbare.

Astfel, compania ar vrea să petreci și mai mult timp pe rețeaua socială. Ca să facă asta, plănuiește să combine Stories cu News Feed. Asta ar însemna că ai la dispoziție un carusel în care vezi totul, iar navigarea se face stânga – dreapta în loc de un scroll sus – jos.

Odată cu acest concept, ar rezolva altă problemă de moment: nimănui nu-i pasă de Stories. În timp ce pe Snapchat și Instagram au un oarecare succes, pe Facebook nimănui nu-i pasă de ele. Chiar și așa, ocupă mult spațiu (fizic) în aplicație.

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2019