Ce nu zice Poliția despre numărul mare de accidente din ultimele 48 ore

Cu majuscule și cifre, Ministerul Afacerilor Interne a informat: „44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav rănite… doar în ultimele 48 de ore! Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!” Și, într-adevăr, e mult, dar s-ar putea ca o cauză să fie independentă de infrastructură.

Una dintre cauzele pentru accidente grave în România e infrastructura rutieră proastă. De la lipsa drumurilor iluminate la gropi nesemnalizate, infrastructura se poate dovedi costisitoare mai ales când e prost făcută sau neîntreținută. Conform informării MAI, făcută pe Facebook, șoferii ar trebui să înțeleagă că sunt sărbători și acum, și peste 50 de ani. Ceea ce nu ajută, cu adevărat, la nimic.

Altă cauză pentru astfel de accidente de care MAI ar trebui să vorbească

Cifrele de mai sus pot fi șocante. Dar acestea sunt efectul, nu cauza. În 2019, a trecut și legea interzicerii oricărui tip de folosire a telefonului la volan, ceea ce poate fi un pas înainte.

Până la obiceiuri șoferilor, am căutat câteva statistici despre situația parcului auto din România. Și am găsit cifrele pentru primele 10 luni din acest an.

Astfel, conform Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a depăşit, în România, 147.700 de unităţi în primele 10 luni ale anului, în creştere cu 21,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

Totalul de înmatriculări autoturisme noi şi rulate a ajuns, la nivel naţional, la 556.405 unităţi, în uşoară descreştere (-0,3%). Asta comparativ cu primele 10 luni din 2018.

Din cifrele de mai sus, conform DRPCIV, peste 409.000 de mașini sunt second hand.

Sigur, second hand înseamnă orice mașină care nu e nouă. Dar mai este o problemă mare aici: vârsta medie a mașinilor SH este de 15 ani. Cifrele prezentate la începutul anului arată că, în 2018, în România parcul auto mai vechi de 20 de ani reprezenta 21,4% din totalul mașinilor.

Cele mai multe mașini din România, și e puțin probabil să se fi schimbat semnificativ între 2018 și 2019, sunt prea vechi. După cum vezi din cifrele de mai sus, pe șosele, la propriu, circulă „cazane”. Că nu te gândi că dacă cineva și-a luat mașină second hand o să bage și bani în întreținerea ei ca să stea cât mai departe de accidente.