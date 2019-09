Ce filme și seriale noi vor veni în octombrie pe Netflix

Toamna e un anotimp numai bun de văzut filme și seriale pe Netflix, iar octombrie vine cu o serie de titluri noi pe care să le urmărești.

Dacă ți se pare că nu mai ai la ce să te uiți, platforma de streaming vine în luna octombrie cu mai multe filme și seriale din care să poți alege. Printre cele mai așteptate se numără noile sezoane din Peaky Blinders și Riverdale, dar și filmul inspirat din serialul Breaking Bad: El Camino: A Breaking Bad Movie.

Lista completă de filme și seriale care apar în octombrie pe Netflix

1 OCTOMBRIE

Carmen Sandiego, sezonul 2

Miza este mai mare ca niciodată pentru Carmen, Ivy și Zack atunci când V.I.L.E. dezlănțuie o mulțime de noi ticăloși malefici, în timp ce A.C.M.E. se apropie și mai mult.

Nikki Glaser: Bangin’ / Nikki Glaser: Plină de pofte

În primul ei spectacol individual de pe Netflix, Nikki Glaser nu se sfiește să abordeze subiecte intime, inclusiv așteptările femeilor în ceea ce privește sexul.

2 OCTOMBRIE

Living Undocumented / Trai fără acte

Opt familii de imigranți fără acte din SUA își dezvăluie viețile trăite la periferia societății, speriați de separare, deportare și de violența din țările de proveniență.

Ready to Mingle (Solteras) / Sunt gata să mă mărit

După ce bărbatul cu care credea că se va mărita o părăsește, Ana se înscrie la un curs pentru femei singure aflate în căutarea unui soț.

3 OCTOMBRIE

Seis Manos / Cele șase mâini

Orfani crescuți de un maestru al artelor marțiale sunt aruncați într-o lume misterioasă plină de puteri demonice, carteluri, ritualuri străvechi și jertfe de sânge.

4 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Big Mouth / Gură bogată, sezonul 3

Felicitări siropoase. Clișee stupide. Și o grămadă de stres. Pentru Andrew, Nick, Jessi și prietenii lor, Ziua Îndrăgostiților este un adevărat teren minat.

Peaky Blinders, sezonul 5

În vreme ce familia Shelby încearcă să se adapteze consecințelor căderii bursei din 1929, Tommy se confruntă cu membrii mai tineri ai familiei și cu rivalii fasciști.

Creeped Out / Sperieturi zdravene, sezonul 2

Aplicații stranii, dorințe cu rezultate greșite și portaluri către o altă dimensiune: pregătește-te pentru zece noi povestiri care îți vor da fiori reci pe șira spinării.

El Dragón: Return of a Warrior / Dragonul: Întoarcerea războinicului

După ani de pregătire ca samurai în Japonia, Miguel Garza revine în Mexic pentru a revendica șefia cartelului Salado, care le face cu ochiul și altor pretendenți.

In the Tall Grass / În iarba înaltă

Frații se încumetă pe un câmp imens cu iarbă pentru a ajuta un băiețel rătăcit și descoperă că e posibil să nu existe nicio ieșire. Bazat pe nuvela scrisă de Stephen King și Joe Hill.

Raising Dion / Crescându-l pe Dion

După moartea soțului ei, o mamă singură încearcă să ascundă superputerile fiului ei pentru a-l proteja de exploatatori.

Rotten / Putreziciune, sezonul 2

Descoperă secretele zahărului și ale ciocolatei, adevăratul preț al unui avocado și al apei îmbuteliate, și schimbările în materie de vin și produse cu marijuana.

Super Monsters / Supermonstruleții, sezonul 3

Supermonstruleții amatori de distracție învață lucruri noi și își fac noi prieteni, în timp ce explorează universul din Pitchfork Pines.

Super Monsters: Vida’s First Halloween / Supermonstruleții: Primul Halloween al Videi

Vida învață despre tradițiile de Halloween ale Supermonstruleților. Petrecerea de Día de los Muertos le arată tuturor că tradițiile nu trebuie să fie înfricoșătoare.

5 OCTOMBRIE

Legend Quest: Masters of Myth / Aventuri de legendă: Stăpânii miturilor

Când făpturi supranaturale prind viață, doar echipa supersecretă de vânători de monștri le poate veni de hac.

8 OCTOMBRIE

Deon Cole: Cole Hearted / Deon Cole: Fără inimă

Convins că cea mai reală exprimare e comedia, Deon Cole ne spune care e momentul cel mai potrivit pentru a-i mulțumi lui Isus și cel mai nepotrivit pentru a spune „welp”.

The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-ween / Povestea înfricoșătoare a Căpitanului Chilot: Truc-O-Ween

Atunci când Halloweenul este declarat ilegal, doi buni prieteni, Harold și George, caută o soluție inteligentă pentru a se opune scandaloasei noi legi.

9 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Rhythm + Flow / Ritm + rimă

Echipe formate din rapperi și cântăreți se întrec pentru a deveni următoarele vedetele ale generației lor.

10 OCTOMBRIE

Riverdale, sezonul 4

Prinși între apele tulburi ale sexului, iubirii, școlii și familiei, adolescentul Archie și prietenii săi se trezesc atrași într-un mister sumbru în orașul lor.

Ultramarine Magmell / Magmell ultramarin

La decenii după apariția bruscă a unui nou continent, un tânăr salvator angajat oferă ajutor aventurierilor care explorează acest periculos univers necunoscut.

11 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

El Camino: A Breaking Bad Movie

După dramatica sa fugă din închisoare, Jesse Pinkman este nevoit să-și încheie socotelile cu trecutul pentru a face față prezentului. Un spin-off al serialului Breaking Bad.

Fractured / Rupt de realitate

După ce soția și fiica lui accidentată dispar dintr-o cameră de primiri urgențe, un bărbat panicat pornește în căutarea lor și e convins că spitalul are ceva de ascuns.

Haunted / La limita realității, sezonul 2

Oameni obișnuiți povestesc prietenilor și familiilor lor întâmplări înfricoșătoare din trecut, recreate prin reconstituiri înfricoșătoare.

Insatiable, sezonul 2

În mijlocul și mai multor concursuri de frumusețe, Patty și Bob se confruntă cu propriile sentimente de vinovăție și cu problemele personale, victimele se înmulțesc.

La influencia / Influența

Revenită în casa copilăriei ei pentru a-și îngriji mama bolnavă, Alicia este nevoită să înfrunte un trecut pe care-l credea îngropat și un corp care refuză să moară.

Plan Coeur / Dragoste de ocazie, sezonul 2

Pentru că Elsa nu-l poate uita pe fostul iubit, prietenele ei angajează în secret o escortă masculină. Planul funcționează, ba chiar prea bine.

The Forest of Love / Țipăt în pădurea iubirii

Inspirat dintr-o poveste adevărată, filmul este povestea unui lider carismatic, care și-a condus adepții pe o cale înfiorătoare și depravată către moarte.

Trezirea la realitate a lui Motti Wolkenbruch

Îndemnat să se însoare cu o bună evreică ortodoxă, Motti este dat peste cap atunci când se îndrăgostește de Laura, o colegă pe care mama lui nu o va accepta niciodată.

12 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Banlieusards / Băieții din suburbie

Noumouké, un băiat de 15 ani, trebuie să decidă ce exemplu fratern să urmeze: va fi student la drept ca Soulaymaan sau mafiot ca Demba? Regizat de Kery James și Leïla Sy.

14 OCTOMBRIE

Martin Matte: Viață, moarte… Of!

Comedianul canadian Martin Matte se amuză în acest program special ștrengar oferind anecdote personale penibile și o soluție împotriva trolilor de pe internet.

Ghosts of Sugar Land / Fantomele din Sugar Land

După ce află cu stupoare că Mark, amicul lor, a intrat în ISIS, prietenii săi musulmani din Texas reflectează la soarta sa și la motivul pentru care a ales extremismul.

16 OCTOMBRIE

Park Na-rae: Atenție, glamour!

Este cea mai la modă comediană din Coreea. În rolul său de „soră mai mare”, Park Narae discută despre sex, iubire și relații pe un ton mai ireverențios ca oricând.

17 OCTOMBRIE

The Unlisted / Clandestinii

Gemenii identici Dru și Kal descoperă un program guvernamental secret, prin care tinerii australieni sunt urmăriți și manipulați cu ajutorul dispozitivelor electronice.

18 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Avlu / Curtea închisorii

Condamnată pentru împușcarea soțului abuziv, Deniz ajunge la închisoare, unde se trezește prinsă între două benzi rivale.

Baby, sezonul 2

Două adolescente bogate din Roma s-au săturat până peste cap de familiile și colegii lor. Simțindu-se atrase de lumea interlopă, încep să ducă o viață dublă.

Eli

Internarea într-o clinică izolată este ultima speranță pentru Eli, care suferă de o boală incurabilă. Dar, în scurt timp, tratamentul devine un coșmar.

Interior Design Masters / Designerii

Designeri de interior aspiranți transformă diverse locații demodate în spații încântătoare, vrând să obțină un contract major cu un hotel important din Londra.

La casa de las flores / Casa florilor, sezonul 2

Copleșită de durere în urma unei pierderi, familia de la Mora încearcă să-și recupereze afacerile vândute, prin răzbunări și povești de iubire dezastruoase.

Living with Yourself / Viața cu mine

Profund tulburat, George Elliot se supune unui tratament nou și este înlocuit de un alter ego îmbunătățit. Dar oare își va accepta versiunea optimizată?

MeatEater / Carnivorul, sezonul 8

Steve călătorește tocmai până în Mexic și Alaska în căutarea deliciosului vânat și a cărnii de căprioară și de berbec.

Micuțul Bheem: Festivalul Luminilor

De Sărbătoarea Luminilor, însoțește-l pe micuțul Bheem, care-și decorează casa, devorează dulciuri și face prostioare vesele.

Seventeen / Șaptesprezece

Pentru a-și găsi câinele de terapie, un băiat de 17 ani fuge de la școala de corecție și pleacă în Cantabria, pentru a relua legătura cu fratele și cu bunica lui.

Spirit Riding Free: Pony Tales / Spirit: Cu sufletul liber, colecția 2

Într-un orășel din vest, temerara Lucky are noi aventuri minunate alături de prietenele ei Pru și Abigail și de calul sălbatic Spirit.

Tell Me Who I Am / Spune-mi cine sunt

De când și-a pierdut memoria, la 18 ani, fratele geamăn îl ajută să descopere cine este. Dar aparenta idilă ascunde un secret de familie traumatizant.

THE LAUNDROMAT / Marea spălare de bani

Investigând o fraudă, o văduvă (Meryl Streep) descoperă doi avocați din Panama care exploatează sistemul financiar mondial. În regia lui Steven Soderbergh.

Toon, sezoanele 1 și 2

Toon este un compozitor de jingle-uri, retras și inadaptat social, care e nevoit să înfrunte lumea de coșmar a showbizului, după ce clipul lui devine viral peste noapte.

Unnatural Selection / Selecție nenaturală

Pionieri ai tehnicilor de modificare genetică și ai inteligenței artificiale se confruntă cu provocări etice și tehnologice unice în istoria omenirii.

Upstarts / Visuri de început

Trei prieteni antreprenori își creează propria companie și au parte de un vârtej de visuri, bani și barosani, însă ajung să își revizuiască scara de valori.

22 OCTOMBRIE

Jenny Slate: Stage Fright / Jenny Slate: Trac

Un nou program special de comedie cu Jenny Slate, în care comediana atacă subiecte precum inimile frânte, fantomele și abandonul.

23 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Breakfast, Lunch & Dinner / Micul-dejun, prânzul, cina

În fiecare episod al emisiunii, David Chang este însoțit de un invitat celebru diferit, alături de care descoperă un oraș, cultura și bucătăria acestuia.

Dancing with the Birds / Dansul păsărilor

Documentarul prezintă ritualuri încântătoare de împerechere ale celor mai maiestuoase păsări din lume, cu dansuri extravagante și afișarea penajului pestriț.

24 OCTOMBRIE

Daybreak / Zorii apocalipsei

Pe când se îndrăgostise, s-a declanșat iarna nucleară. Acum Josh, un adolescent outsider, o caută pe Sam într-o lume postapocaliptică plină de zombi și bande de nelegiuiți.

Grego Rossello: Scuzați deranjul

În acest program special de stand-up, comedianul argentinian Grego Rossello își amuză publicul cu tot felul de istorioare.

25 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Brigada Costa del Sol

În anii ’70, când traficul de droguri prinde rădăcini în Spania, este creată prima agenție dedicată luptei împotriva drogurilor.

Brotherhood / Organizația Frăției

Cristina e obligată de poliție să se infiltreze în organizația condusă de adoratul ei frate de după gratii și să devină informatoare, dar are o dilemă morală.

Dolemite Is My Name / Numele meu e Dolemite

Când e respins de Hollywood în anii 1970, talentatul Rudy Ray Moore decide să se lanseze pe cont propriu și are un succes imens. Cu Eddie Murphy în rolul lui Dolemite.

Greenhouse Academy, sezonul 3

La noul internat de elită, Hayley și Alex au parte de rivalitate, iubire și un mister legat de recenta pierdere a mamei lor.

It Takes a Lunatic / Trebuie să fii nebun

Portretul lui Wynn Handman, profesorul de actorie care a modelat teatrul american începând cu anii 1940 și a influențat generații de actori și regizori.

Monzon

Serialul urmărește momentele-cheie din fascinanta viață a campionului argentinian la box, Carlos Monzón, într-o epocă în care violența era simbolul masculinității.

Nailed It! France (C’est du gâteau!) / La fix! Franța

La fix! merge în Franța, unde amatori cu înclinație către dezastru se întrec în crearea unor minuni comestibile. Moderează comicul Artus și cheful Noémie Honiat.

Nailed It! Spain (Niquelao!) / La fix! Spania

„La fix!” ajunge în Spania, unde niște novici încearcă să evite dezastrul în timp ce prepară deserturi uimitoare. Gazdele sunt La Terremoto de Alcorcón și cheful Christian Escribá.

Prank Encounters / Farse și orori

Un show cu camera ascunsă într-un format nemaivăzut, în care două persoane obișnuite devin vedetele propriului lor film horror fără să știe. Prezentat de Gaten Matarazzo.

Rattlesnake / Șarpele cu clopoței

După ce o străină misterioasă îi salvează viața fiicei ei, o mamă singură se vede obligată să-și plătească datoria luând viața unui necunoscut.

The Kominsky Method / Metoda Kominsky, sezonul 2

Cei doi vechi prieteni, Sandy Kominsky și Norman Newlander, își țin de urât și se amuză unul pe altul pentru a trece mai ușor prin provocările vârstei.

28 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

A 3 Minute Hug / O îmbrățișare de trei minute

Acest documentar surprinde bucuria și durerea familiilor despărțite de granița dintre SUA și Mexic, atunci când, în 2018, se revăd pentru un scurt moment dulce-amărui.

Little Miss Sumo / Domnișoara sumo

Fiindu-i interzis să concureze ca profesionistă, campioana la sumo feminin, Hyori, pornește o luptă pentru schimbarea mentalității și sportului național al Japoniei.

29 OCTOMBRIE

Arsenio Hall: Smart & Classy / Arsenio Hall: Deștept și stilat

Degete de la picioare, îmbătrânire, chestiuni sociale și schimbarea vremurilor și a culturii: totul în noul program special de stand-up al lui Arsenio Hall.

30 OCTOMBRIE, filme și seriale Netflix

Flavorful Origins: Yunnan Cuisine / Originea savorii: Bucătăria provinciei Yunnan

Explorează diversele arome ale provinciei chineze Yunnan și fă cunoștință cu bucătarii și ingredientele care i-au desăvârșit bogata tradiție culinară.

Pose, sezonul 2

În New Yorkul anului 1987, Blanca, regina balurilor LGBTQ, își face propria Casă și devine mama unui dansator talentat și a unei prostituate îndrăgostite de un client.

31 OCTOMBRIE

KENGAN ASHURA: Partea 2

Ohma Tokita intră într-o lume unde conflictele dintre corporații sunt rezolvate prin lupte brutale între gladiatori. El nu vrea bani, ci doar să lupte și să câștige.

Nowhere Man / Bărbatul de nicăieri

După răpirea fiului său, un infractor condamnat la moarte este chinuit de viziuni. În încercarea disperată de a-și salva familia, el evadează din închisoare.