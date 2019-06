The Shining, unul dintre cele mai bune filme horror, primește o continuare

Filmul The Shining, regizat de Stanley Kubrick, primește o continuare numită Doctor Sleep, iar în rolul principal îl avem pe Ewan McGregor.

Filmul Doctor Sleep este bazat pe cartea lui Stephen King, continuarea celebrului The Shining, însă acest film nu se distanțează de filmul lui Kubrick, unul dintre cele mai bune filme horror create vreodată.

În trailerul de promovare al acestui film este folosită muzica din pelicula lui Kubrick și chiar anumite scene (gemenele, liftul plin de sânge etc). Asta este o direcție interesantă deoarece se știe că Stephen King nu a agreat adaptarea lui Stanley Kubrick.

Doctor Sleep se află în mâinile lui Mike Flanagan ce ară experiență în domeniu. El este responsabil pentru mai multe filme horror precum Oculus, Hush, Ouija: Origin of Evil sau Gerald’s Game.

Despre ce este vorba în Doctor Sleep, continuarea The Shining

Ewan McGregor interpretează rolul lui Dan Torrance sau copilul din The Shining devenit adult în Doctor Sleep. Dan Torrance este un bărbat cu puteri psihice și care se luptă cu alcoolismul. Ewan MCGregor are acea putere numită „the Shining” și întâlnește o altă fată numită Abra, care are și ea aceeași putere, iar el trebuie să o protejeze de o tipă cu intențe rele numită Rose The Hat. Alături de McGregor, în film mai apar Rebecca Ferguson, Kyleigh Curran, Carl Lumbly sau Zahn McClarnon.

Regizorul spune că acest film este adaptat după cartea lui Stephen King, dar că există în universul creat de Stanley Kubrick. El spune că a încercat să împace cele două tabere (romanul și filmul) în această nouă producție.

Este clar că Mike Flanagan este un tip curajos deoarece a ales să ducă acest proiect la viață. The Shining a ajust să fie un film respectat și iubit de mulți, iar orice continuare va păli, mai mult ca sigur, în comparație cu originalul.