Ce e și cum funcționează TikTok, aplicația pe care n-o înțeleg părinții

TikTok e deja un fenomen și câștigă în România tot mai mulți utilizatori. Totuși, ce este această aplicație, încă un mister pentru cei mai mulți dintre noi?

Deși destul de banală, ideea din spatele conținutului de pe aplicație e destul de simplă: cei care o folosesc filmează videoclipuri scurte, de maximum 15 secunde, de obicei pe un fundal muzical. Cele mai populare sunt fie cele în care utilizatorii mimează versurile melodiei care se aude, fie fac tot felul de mici sketch-uri sau dansuri care să prindă la publicul de pe TikTok.

Aplicația a câștigat popularitate și în România și pare să fie noul trend pentru cei mai tineri dintre noi.

Pentru mine, platforma nu reprezintă un interes și e posibil ca nici pentru tine. Mi se pare important totuși să știm despre ea și să înțelegem ce-i face pe cei care o folosesc să fie atât de interesați de ea.

Cât de populară e aplicația

În primul trimestru al anului 2019, TikTok a ajuns pe locul trei în topul celor mai descărcate aplicații din lume și a întrecut chiar aplicații importante ca Facebook sau Instagram. Într-adevăr, aplicația are mai puțini utilizatori activi lunar decât Facebook, însă a reușit să bată alte platforme celebre. Twitter are aproximativ 330 de milioane, în timp ce TikTok a depășit pragul de jumătate de miliard.

Mai nou, chiar și vloggerii români, care până acum cereau urmăritori pe Instagram, le cer acum abonaților lor să îi urmărească și pe TikTok, semn că populația tânără a României se va muta curând acolo. E posibil să se întâmple la fel cum s-a întâmplat când au părăsit Facebook pentru Instagram.

Ce poți vedea pe platforma TikTok

Ca majoritatea platformelor sociale, create pentru divertisment, nici TikTok nu te va prea stimula din punct de vedere intelectual. Deși cea mai mare parte a conținutului de pe platformă e destul de absurdă, se vede că în spatele unora dintre videoclipuri este destul de multă muncă.

Totuși, multe dintre videoclipuri au doar oameni care fac playback pe o melodie sau o replică celebră.

Unele videoclipuri de pe platformă sunt care mai de care mai ciudate. Acestea pot fi descrise folosind un cuvânt al noii generații, căreia îi place să numească conținutul de pe TikTok drept unul „cringe”. Deși nu avem o traducere exactă în română, acesta ar fi un sentiment care exprimă jena sau dezgustul.

Tot aici vei vedea și așa-numitele challenge-uri, adică postări care pornesc de la aceeași idee, numai că în contexte diferite. Avem, de exemplu, Haribo Challenge, în care utilizatorii TikTok aranjează ursuleți gumați și alte obiecte într-un grup care pare să asiste la un concert Adele, în timp ce pe fundal se aude piesa Someone like you. Care e scopul? Nimeni nu știe.

De ce e TikTok atât de populară

Pe scurt, o aplicație concentrată exclusiv pe conținutul video nu avea cum să nu devină populară pentru cei tineri. Iar faptul că aceste videoclipuri se pot urmări într-un flow de tip waterfall pare să fie exact ce trebuie pentru capacitatea redusă de a se concentra pe un anumit lucru a noilor generații.

În era digitală, atenția publicului e una dinamică, iar utilizatorii trec rapid de la o aplicația de alta sau de la o postare la alta. Odată ajunși la cea de-a doua, au și uitat-o deja pe prima. Generația tânără e orientată mult mai mult pe partea vizuală și pe conținutul scurt și la obiect.

Astfel, aplicația nu este relevantă neapărat pentru calitatea superioară a conținutului, ci pentru că natura sa este pe gustul publicului care o folosește. Peste 65% dintre utilizatorii TikTok au sub 30 de ani, iar cei mai mulți sunt cei care au mai puțin de 20 de ani.

Popularitatea aplicației pare să fi crescut datorită preferinței oamenilor pentru umorul bizar, care nu lipsește de pe platformă. De asemenea, acesta poate fi și locul pe care aceștia îl preferă pentru a-și putea exprima creativitatea.