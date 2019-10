Pentru câți bani ai renunța la Google, Facebook sau WhatsApp?

Banca centrală din Statele Unite ale Americii încearcă să-și dea seama cât de mult valorează serviciile de pe internet pentru economia de stat.

În acest sens, vrea să afle câți bani ar fi utilizatorii dispuși să primească pentru a renunța la anumite servicii și aplcații. Astfel, rezultatul ar putea clarifica un mister destul de mare: cât de mult valorează internetul pentru tine.

Inițiative vine de la The Federal Reserve System (adesea denumită simplu The Fed), banca centrală a Statelor Unite. Jerome Powell, președintele băncii, a spus într-un discurs că răspunsul ar consta în date. În esență, PIB-ul măsoară valorea produselor și serviciilor vândute și cumpărate. Totuși, cele mai multe dintre serviciile de pe internet sunt gratuite, cum ar fi serviciul de email, GPS, rețele sociale etc. Astfel, statisticile economice oficiale nu sunt concepute pentru a capta beneficiile pe care le generează pentru întreprinderi și consumatori.

Câți bani ar vrea utilizatorii pentru a renunța la serviciile de pe internet

Într-un studiu recent, cerctătorii au efectuat sondaje extensive pentru a estima valoarea monetară pe care utilizatorii o pun pe serviciile de pe internet.

Potrivit rezultatelor, utilizatorul obișnuit de Facebook ar fi dispus să renunțe la rețeaua socială pentru o lună pentru doar 48 de dolari. În ceea ce privește serviciile Google, utilizatorilor pare să le fie ceva mai dificil să renunțe la acestea. Prețul pentru care un utilizator ar renunța timp de un an la videoclipurile de pe YouTube ar fi de 1.173 de dolari. Pe de altă parte, pentru a renunța la motoare de căutare precum Google, oamenii de pe internet ar fi dispuși s-o facă pentru 17.530 de dolari.

Aceiași cercetători au mai derulat un studiu, însă de data asta pe un eșantion ceva mai mic de studenți din Europa. În acest caz, valoarea unei luni fără Snapchat ar fi de 2,17 euro, în timp ce LinkedIn ar valora 1,52 euro, WhatsApp 536 de euro, iar Twitter zero euro.

În cadrul băncii americane se derulează un efort similar prin care încearcă să afle valoarea economiei digitale. În discursul său, Powell a ridicat și câteva întrebări filozofice, printre care: „Cum ar trebui să apreciem valoarea luxului de a nu mai fi nevoie să cerem indicații?”, referindu-se la benficiile pe care Google Maps sau servicii similare ni le aduc.

Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge experții.