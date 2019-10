Google Pixel 4 și Pixel 4 XL au ajuns în magazine online, cu o zi înainte de lansare

Google se pregătește de lansarea noilor sale telefoane de top. Intitulate Pixel 4 și Pixel 4 XL, gadgeturile au făcut subiectul mai multe speculații, până la această oră.

Telefoanele celor de la Google au mari șanse să fie ultimele smartphone-uri relevante din acest an. Am avut parte de multe lansări atrăgătoare în ultimele luni, dar când vine vorba de terminale de top, majoritatea giganților și-au epuizat noutățile. În fiecare an, în preajma Black Friday, nu se mai lansează nimic nou.

Google Pixel 4 și Pixel 4 XL sunt programate pentru lansare pe 15 octombrie. Cu doar câteva zile înainte de dezvăluirea lor într-un context oficial, gadgeturile au fost listate cu status de precomandă pe site-ul Best Buy Canada. Însoțite de specificații complete și imagini de marketing, puțin lucruri au fost lăsat imaginației când vine vorba viitoarele telefoane high end.

În imaginile publicate de Best Buy vedem noile aparate în versiunile de culoare Just Black și Clearly White. Pagina de promovare a aparatului mai atrage atenția și asupra câtorva detalii software, în cazul în care nu ai suficient motive de achiziție. Aparent, Pixel 4 va include camera perfectă pentru a face poze de studio oriunde te-ai afla. În același timp, pune accent pe simplitate. Încadrezi și declanșezi captura, pentru că ”nu este nimic nou de învățat și nu trebuie să editezi” rezultatele.

Față de versiunile anterioare de Google Pixel, noul Pixel 4 va include suportul pentru Quick Gestures, o serie de gesturi pe care le poți face la câțiva centimetrii de ecranul aparatului pentru a interacționa cu el fără să-l atingi. În plus, Google te asigură că toate fotografiile tale de pe Pixel, la calitatea lor originală, pot fi salvate gratuit în cloud prin intermediul Google Photos.

Aceeași listare online include o comparație între telefoanele din seria Pixel 4 cu modelul de telefon Google lansat în urmă cu aproximativ un an, în cazul în care aceste detalii îți influențează achiziția într-o direcție sau alta.