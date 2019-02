Cărțile despre tehnologie pe care Bill Gates ți le recomandă

Atunci când vrei să înțelegi ceva mai bine este recomandat să citești, să te documentezi. Cititul este metoda favorită a lui Bill Gates de a se informa despre un anumit subiect, iar aceste sunt cărțile despre tehnologie preferate ale lui.

Life 3.0 de Max Tegmark este o carte care ar trebui să fie pe lista oricui este interesat de inteligența artificială. Max Tegmark vorbește în carte despre ce efect va avea inteligența artificială asupra societății, asupra crimelor, justiției și asupra umanității.

Should we Eat Meat? de Vaclav Smil nu este o carte împotriva carnivorilor, ci mai mult o evaluare a rolului pe care carnea îl are în alimentația umană, consecințele pentru mediu și cât de sănătos este consumul acesteia.

I Contain Multitudes de Ed Yong se uită la microbi și la cât de importanți sunt pentru supraviețuirea noastră. Bill Gates spune că este fascinat de microbi și crede că intestinul uman ar putea conține secretul rezolvării mai multor probleme medicale cu care ne confruntăm în prezent.

The Emperor of All Maladies de Siddhartha Mukherjee este o „biografie” a cancerului și detaliază modul în care oamenii se luptă cu acestă boală și progresul pe care l-am făcut de-a lungul anilor deși încă nu i-am dat de cap.

Homo Deus de Yuval Noah Harari este o carte de care probabil ai auzit de nenumărate ori. Harari descrie aici un viitor trist fără boli, foamete și război, dar un viitor unde elitele și roboții super-inteligenți conduc lumea. Dacă vrei să te gândești la problemele pe care le presupune viitorul atunci poate ar fi bine să citești cartea.

Elightenment Now de Steven Pinker este cartea favorită a lui Bill Gates din acestă listă. Aici, Pinker explică modul în care tehnologia și știința îmbunătățesc viața oamenilor din prezent. El se uită la 15 feluri de a măsura progresul și explică de ce lumea se îndreptă către un viitor mai bun.

Sustainable Energy – Without the Hot Air de David MacKay este o carte pe care toți cei interesați de energie trebuie să o citească. Dacă ești curios să afli de unde provine, cum este folosită și care sunt provocările trecerii la noi surse de energie atunci ar trebui să o citești.

The Most Powerful Idea in the World de William Rosen explică cum inovațiile schimbă lumea de-a lungul timpului. Rosen susține că noțiunea de proprietate intelectuală a condus la invenția motorului cu aburi și la întreaga revoluție industrială.

Acestea sunt cărțile despre tehnologie care l-au impresionant pe Bill Gates, iar dacă una dintre ele ți-a stârnit interesul atunci ar fi bine să o cauți în librării.