Capacul de toaletă care îți arată dacă suferi de o boală de inimă

Bolile de inimă pot crește riscul de moarte prematură, însă cercetătorii au creat un capac de toaletă capabil să detecteze bolile de inimă.

O echipă de cercetători de la Rochester Institute of Technology a reușit să creeze un „sistem de monitorizare cardiovasculară bazat pe un capac de toaletă”. Acesta ar putea să vină în ajutorul spitalelor când vine vorba de monitorizarea pacienților cu risc de insuficiență cardiacă congestivă (o boală care înseamnă că inima ta nu mai pompează bine sânge, dar care nu este neapărat o sentință la moarte). Cu alte cuvinte, de acum oamenii vor putea avea o toaletă care să își dea seama dacă inima lor e pe cale să cedeze.

„Acest sistem va fi poziționat în mod unic pentru a captura modelele de date […] care întrecut nu puteau fi obținute [de acasă]”, se arată într-un studiu publicat în jurnalul JMIR Mhealth Unhealth.

În capacul de toaletă este încorporat un dispozitiv care măsoară bătăile inimii, tensiunea și nivelurile de oxigen din sânge. Dispozitivul funcționează pe baza unor algoritmi, care vor absorbi datele și vor anunța personalul medical în cazul în care starea de sănătate a unui pacient se înrăutățește.

Capacul a fost testat pe o perioadă de opt săptămâni, asupra unui eșantion de 18 oameni. „Acuratețea de grad clinic a fost obținută pentru toate măsurătorile capacului, prin comparație cu standardele [medicale]”, mai arată studiul.

Echipa din spatele capacului tehnologizat vor să îl prezinte și celor de la Food and Drug Administration, pentru a putea primi aprobările necesare comercializării. „De obicei, în 30 de zile de la ieșirea din spital, 25% din pacienții cu insuficiență cardiacă congestivă sunt din nou internați”, a explicat un alt cercetător din cadrul studiului, Nicholas Conn. „După 90 de zile de la ieșirea din spital, 45% din pacienți sunt internați din nou. Iar Centers for Medicare and Medicaid Services penalizează spitalele pentru reinternarea pacienților din pricina insuficienței cardiace”. Capacul de toaletă ar putea astfel să vină în ajutorul spitalelor prin micșorarea ratei de reinternare după un incident de insuficiență cardiacă congestivă.