Când se lansează Samsung S11, telefonul cu o cameră de 108 megapixeli

Samsung S11 e așteptat în prima jumătate din 2020. Și, conform calendarului companiei de până acum, lansarea va fi în primul trimestru al anului viitor. O dată neoficială a fost deja dezvăluită.

Samsung S11 va fi primul telefon al companiei care să folosească noul senzor cu 108 megapixeli. Nu va produce neapărat poze la această rezoluție, ci ar trebui să genereze unele de 13 până la 20 de megapixeli, dar mai bune în condiții de luminozitate scăzută. Totodată, telefonul e așteptat în trei versiuni.

Spre deosebire de lansarea din acest an, e posibil ca Samsung S11 să fie compatibil cu rețelele 5G în toate cele trei versiuni. Vestea despre data de lansare a venit de la Ice universe pe Twitter. Acesta susține că Samsung îl va prezenta în San Francisco pe 18 februarie. Ca idee, MWC e pe 24 februarie, în Barcelona, iar Samsung S11 va fi acolo. În magazine va ajunge, cel mai probabil, în prima săptămână din martie.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.

— Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019