Star Wars: The Rise of Skywalker este cel mai nou film din celebra serie și va apărea destul de curând și în cinematografele din România.

Noul film din seria Star Wars este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Vestea bună e că nu vei mai avea mult de așteptat până când acesta va intra în cinematografe. În România, îl vei putea urmări pe marile ecrane începând cu 20 decembrie.

The Rise of Skywalker va fi cel mai lung film din celebra serie de filme. În total, va rula pentru 155 de minute (2 ore și 35 de minute).

Episodul IX marchează ultimul film din saga Skywalker și va fi regizat de J.J. Abrams. Va fi sfârșitul unei povești care a început în 1977, în Star Wars: A New Hope.

Cine va juca în Star Wars: The Rise of Skywalker

Cel mai probabil, mulți dintre actorii introduți în The Force Awakens și The Last Jedi își vor face apariția și în filmul acesta.

Distribuția oficială a filmului îi include pe:

Daisy Ridley în rolul lui Rey

John Boyega în rolul luiFinn

Adam Driver în rolul lui Kylo Ren

Oscar Isaac în rolul lui Poe Dameron

Lupita Nyong’o în rolul lui Maz Kanata

Kelly Marie Tran în rolul lui Rose

Domhnall Gleeson în rolul lui Hux

Joonas Suotamo în rolul lui Chewbacca

Anthony Daniels în rolul lui C-3PO

Jimmy Vee în rolul lui R2-D2

Billie Lourd în rolul lui Kaydel Ko Connix

Mark Hamill în rolul lui Luke Skywalker

Carrie Fisher în rolul lui Leia Organa

Actrița Carrie Fisher a murit în 2016, iar aceasta își va face apariția în Star Wars: The Rise of Skywalker prin intermediul unor cadre filmate în 2015, pentru The Force Awakens, pe care publicul nu le-a mai văzut până acum.

Poți urmări aici trailerul filmului, înainte să mergi să-l vezi la cinema.